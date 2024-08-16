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Федеральные земли ГерманииНовостиПартия

Выбор гражданства Бремена действителен.

Правительство Ландше册т Бремен у власти более года. közé-party AfD была исключена из выборов. Члены AfD оспорили результаты. Теперь есть решения.

 and  Mark Rodriguez
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Нужно ли повторить выборы граждан в Бремене? Высший земельныйСуд принял решение по этому вопросу в...
Нужно ли повторить выборы граждан в Бремене? Высший земельныйСуд принял решение по этому вопросу в последней инстанции.

- Выбор гражданства Бремена действителен.

В мае 2023 года в Бремене состоялись выборы Гражданского собрания, которые были признаны действительными. Об этом объявил Верховный суд Свободного Ганзейского города. Исключение партии AfD из выборов было законным, как указано в обосновании судьи. Не было выявлено ошибок в голосовании. Таким образом, суд отклонил несколько жалоб на действительность выборов. Решение суда окончательное.

Несколько членов партии AfD обжаловали выборы, так как их партии не было позволено участвовать. В то время партия была так разделена, что два председателя земельных организаций представили списки кандидатов. Однако каждой партии разрешено выставить только один список.

В декабре суд по выборам уже принял решение, что исключение AfD было законным. Члены партии не приняли это решение и обжаловали его в следующей инстанции. С июля Верховный суд занимается жалобами, рассматривая их отдельно для избирательных округов Бремена и Бремерхафена.

Красно-зелено-красное правительство находится у власти более года. На выборах в Гражданское собрание Бремена 14 мая 2023 года социал-демократы под руководством мэра Андреаса Бовеншulte стали самой сильной силой.

Несмотря на возражения членов партии AfD по поводу исключения их партии, окончательное решение Верховного суда, вынесенное в июле, подтвердило решение суда по выборам от декабря. Действительность исключения партии из выборов в Гражданское собрание была подтверждена, что делало невозможным участие партии в празднованиях или торжествах.

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