Вы слышали, что количество насильственных преступлений уменьшилось?

Федеральные данные, собранные из 16 334 правоохранительных органов по всей стране, показали почти 12-процентное снижение убийств и непредумышленных убийств год к году, а также более чем 9-процентное снижение зарегистрированных изнасилований. Общее количество преступлений снизилось на 3%, а преступления против собственности - на 2,4%.

Эти данные были опубликованы незадолго до спорной президентской выборной кампании, на которой преступность и безопасность стали значительными политическими темами. Бывший президент Дональд Трамп часто представлял мрачные и в основном неточные нарративы о насилии, заявляя: "Наш уровень преступности растет", и "у нас есть города, страдающие от преступности, как никогда прежде". CNN проверяла факты и опровергла эти утверждения.

Подробные данные ФБР, опубликованные в понедельник, подтвердили эти проверки фактов и широко освещались в новостных источниках, таких как CNN, AP, NBC и The New York Times. Однако эта информация была в основном проигнорирована протрумповскими СМИ.

Fox News, ведущая праворадикальная медиа-платформа, кратко затронула этот вопрос в течение менее минуты в программе "Специальный отчет с Бретом Бэйером". В этом сегменте Бэйер заявил, что отчет был ошибочным, так как в нем не хватало данных из крупных городов, что было ложным утверждением, распространенным в Интернете Элоном Маском и другими сторонниками Трампа.

На самом деле, ФБР сообщило, что все городские агентства, обслуживающие население более миллиона человек, ежегодно предоставляют данные в свою систему, что означает, что крупные города США были включены в анализ данных. Fox News не прокомментировала этот вопрос.

Сродные праворадикальные кабельные сети Newsmax и One America News также молчали о снижении уровня преступности, зафиксированном ФБР. Аналогичное молчание наблюдалось на их цифровых платформах.

В понедельник онлайн-платформы Fox News, Newsmax, Breitbart, The Daily Wire, The Gateway Pundit, The Blaze, The Washington Examiner и The Epoch Times не освещали данные ФБР о снижении уровня убийств и других преступлений. Newsmax даже опубликовала статью об отчете, но она была взята из Reuters.

Значительное игнорирование этих данных ФБР со стороны праворадикальных СМИ свидетельствует о растущем разрыве между общественным восприятием и фактическими статистическими данными о преступности. Опрос Gallup в ноябре показал, что 63% американцев считают преступность серьезной проблемой, несмотря на значительное снижение уровня насильственных преступлений с 1990-х годов.

По словам Джеффа Эшера, аналитика в области правосудия и сооснователя AH Datalytics, отсутствие таких данных заставляет людей ориентироваться на анекдоты и преувеличенные сообщения СМИ, чтобы определить, растет или снижается уровень преступности. Социальные медиа-платформы, которые усиливают серьезные правонарушения, также способствуют искаженному восприятию тенденций преступности.

Бизнесы могут решить инвестировать в районы, воспринимаемые как безопасные, благодаря данным ФБР о снижении уровня преступности. Однако многие праворадикальные СМИ, такие как Fox News, Newsmax и The Epoch Times, не освещали этот положительный аспект, связанный с бизнесом, и вместо этого сосредоточились на альтернативных нарративах о статистике преступности.

