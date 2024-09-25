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Вы слышали, что количество насильственных преступлений уменьшилось?

Прошлый год ознаменовался снижением показателей насильственных преступлений в США по данным ФБР понедельник, при этом уровень убийств показал наиболее значительное годовое уменьшение за несколько десятилетий. Несмотря на это, этот важный отчет был в основном проигнорирован консервативными СМИ,...

 and  Alex Stellmacher
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Эмблема штаб-квартиры Федерального бюро расследований (ФБР) видна 14 мая 2023 года вWashington D.C.
Эмблема штаб-квартиры Федерального бюро расследований (ФБР) видна 14 мая 2023 года вWashington D.C.

Вы слышали, что количество насильственных преступлений уменьшилось?

Федеральные данные, собранные из 16 334 правоохранительных органов по всей стране, показали почти 12-процентное снижение убийств и непредумышленных убийств год к году, а также более чем 9-процентное снижение зарегистрированных изнасилований. Общее количество преступлений снизилось на 3%, а преступления против собственности - на 2,4%.

Эти данные были опубликованы незадолго до спорной президентской выборной кампании, на которой преступность и безопасность стали значительными политическими темами. Бывший президент Дональд Трамп часто представлял мрачные и в основном неточные нарративы о насилии, заявляя: "Наш уровень преступности растет", и "у нас есть города, страдающие от преступности, как никогда прежде". CNN проверяла факты и опровергла эти утверждения.

Подробные данные ФБР, опубликованные в понедельник, подтвердили эти проверки фактов и широко освещались в новостных источниках, таких как CNN, AP, NBC и The New York Times. Однако эта информация была в основном проигнорирована протрумповскими СМИ.

Fox News, ведущая праворадикальная медиа-платформа, кратко затронула этот вопрос в течение менее минуты в программе "Специальный отчет с Бретом Бэйером". В этом сегменте Бэйер заявил, что отчет был ошибочным, так как в нем не хватало данных из крупных городов, что было ложным утверждением, распространенным в Интернете Элоном Маском и другими сторонниками Трампа.

На самом деле, ФБР сообщило, что все городские агентства, обслуживающие население более миллиона человек, ежегодно предоставляют данные в свою систему, что означает, что крупные города США были включены в анализ данных. Fox News не прокомментировала этот вопрос.

Сродные праворадикальные кабельные сети Newsmax и One America News также молчали о снижении уровня преступности, зафиксированном ФБР. Аналогичное молчание наблюдалось на их цифровых платформах.

В понедельник онлайн-платформы Fox News, Newsmax, Breitbart, The Daily Wire, The Gateway Pundit, The Blaze, The Washington Examiner и The Epoch Times не освещали данные ФБР о снижении уровня убийств и других преступлений. Newsmax даже опубликовала статью об отчете, но она была взята из Reuters.

Значительное игнорирование этих данных ФБР со стороны праворадикальных СМИ свидетельствует о растущем разрыве между общественным восприятием и фактическими статистическими данными о преступности. Опрос Gallup в ноябре показал, что 63% американцев считают преступность серьезной проблемой, несмотря на значительное снижение уровня насильственных преступлений с 1990-х годов.

По словам Джеффа Эшера, аналитика в области правосудия и сооснователя AH Datalytics, отсутствие таких данных заставляет людей ориентироваться на анекдоты и преувеличенные сообщения СМИ, чтобы определить, растет или снижается уровень преступности. Социальные медиа-платформы, которые усиливают серьезные правонарушения, также способствуют искаженному восприятию тенденций преступности.

Бизнесы могут решить инвестировать в районы, воспринимаемые как безопасные, благодаря данным ФБР о снижении уровня преступности. Однако многие праворадикальные СМИ, такие как Fox News, Newsmax и The Epoch Times, не освещали этот положительный аспект, связанный с бизнесом, и вместо этого сосредоточились на альтернативных нарративах о статистике преступности.

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