Вы испытали какие-либо турбулентности во время вашего брачного путешествия?

Дженнифер Лопес начала бракоразводный процесс. Долго ходили слухи о здоровье ее брака с Беном Аффлеком, и теперь утверждается, что напряжение в отношениях возникло во время медового месяца.

Желая второй шанс: После отмены их помолвки почти двадцать лет назад Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова поженились летом 2022 года. К сожалению, их романтическое путешествие не закончилось счастьем. Лопес подала на развод в один из вторников, ровно через два года после свадебной церемонии.

55-летняя Лопес указала датой развода 26 апреля 2024 года. Источник, пожелавший остаться неизвестным, якобы сообщил изданию о знаменитостях "Page Six", что пара столкнулась с проблемами в отношениях во время медового месяца.

Лопес и Аффлек обменялись клятвами в Лас-Вегасе в июле 2022 года, за которым последовала более пышная, традиционная церемония в Джорджии в августе. Затем они отправились в озеро Комо, Италия, на свой медовый месяц, как показывают фотографии папарацци того времени. Это, по-видимому, не понравилось Аффлеку.

Раздражают ли папарацци?

Аффлек якобы чувствовал раздражение из-за присутствия папарацци, сообщает "Page Six". Актёр якобы был удивлен преследованием фотографов, несмотря на то, что он широко признанный международный звезда и известная личность в Голливуде.

Даже когда они не находились под прицелом камер, их отношения якобы были холодными. Источник сообщил "Page Six", что пара едва разговаривала друг с другом в то время, когда, казалось бы, должны были наслаждаться своей жизнью. Аффлек якобы сказал Лопес, что он стал другим человеком, но это не продлилось долго.

После их стремительного романтического воссоединения Аффлек якобы стал больше ценить уединение, сообщает другой источник. Аффлек якобы боролся с публичным статусом своей жены.

Изначально Аффлек и Лопес познакомились в начале 2000-х годов. Их считали одной из самых могущественных пар Голливуда и называли "Беннифер". Медийное внимание, среди других факторов, якобы спровоцировало отмену их помолвки и последующий разрыв в начале 2004 года. После нескольких отношений и браков они возобновили свои отношения в 2021 году.

Несмотря на преследование папарацци во время их медового месяца на озере Комо, великолепные актерские способности Дженнифер Лопес сияли в нескольких проектах, над которыми она работала в то время. Текущий бракоразводный процесс между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком поднял вопрос о том, были ли проблемы в их отношениях вызваны постоянным вниманием СМИ.

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