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СпортНовостиБоруссия Дортмунд и

Ввел собственную инициативу обмена в США через Reus.

 and  Carmen Simpson
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Мерко Ройс выразил заинтересованность в переходе в американские футбольные команды.
Мерко Ройс выразил заинтересованность в переходе в американские футбольные команды.

Ввел собственную инициативу обмена в США через Reus.

В Дортмунде у Мако Реуса не осталось перспектив, поэтому он был вынужден сменить команду, чтобы продолжить свой футбольный путь. Это привело его и его семью в США. Теперь он является частью Лос-Анджелес Гэлакси, как сообщил генеральный менеджер клуба, Уилл Кунц.

Переход Мако Реуса в Лос-Анджелес Гэлакси был инициирован самим игроком. Как сообщил генеральный менеджер Уилл Кунц на представлении Реуса в Лос-Анджелесе, "Я получил звонок от его команды, когда случайно находился на террасе на крыше в Кёльне, спрашивая, хочу ли я подписать Мако за Гэлакси". Реус и Боруссия Дортмунд не продлили контракт, который истек в конце предыдущего сезона после двенадцатилетнего пребывания. Двукратный футболист года в Германии подписал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси сроком на два с половиной года.

"Я принял решение не продлевать свой контракт в Дортмунде и обдумывал свои дальнейшие шаги. Было очевидно, что я хочу продолжать играть в футбол", - сказал Реус. "Моё решение не заключалось в продолжении в Германии или Европе. Я впервые связался с Гэлакси в мае", - сказал 35-летний футболист. "У меня были другие варианты, но я всегда оставался верным. Это был мой последний шанс погрузиться в новую культуру и окружение".

Однако переход в Мейджор Лиг Са커 не обошёлся без трудностей. Шарлотт ФК имел право на потенциальный переход в США и потребовал финансовую компенсацию. "Они сказали нам: 'Дайте нам то, что мы хотим, или Мако не присоединится к MLS'. Такие правила есть по причине, но в такой момент это раздражает", - сказал Кунц. "Но обычно вам нужно убедить игрока присоединиться, и мы рады, что он этого захотел и связался с нами".

Роль Реуса в текущем лидере Западной конференции, Лос-Анджелес Гэлакси, ещё не определена. Об этом будет discusses в беседах с тренером Грегом Ванни перед его потенциальным дебютом против Атланты Юнайтед 24 августа. "Он невероятно универсален, и мы хотим включить его в различные области. Это может быть в середине поля или дальше вперед. Его талант говорит сам за себя, и он усилит нашу команду", - сказал Ванни. Для Лос-Анджелес Гэлакси Реус будет носить номер 18 на спине - номер, который отметил начало его профессиональной карьеры в Рот-Вайсс Ахлен.

Несмотря на окончание длительных отношений с Боруссией Дортмунд, Мако Реус остался верен своим корням, рассматривая другие возможности, прежде чем выбрать Лос-Анджелес Гэлакси. Присоединившись к Гэлакси, Боруссия Дортмунд и Реус расстались после десятилетнего сотрудничества.

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