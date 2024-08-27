Вускович, защитник ВГС, не справился со своим вызовом против наложенной допинговой отмены

Hamburger SV надеялся на помилование для своего игрока, Марии Вусковича, в деле о допинге. К сожалению, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение обратное: не только поддержал запрет на деятельность 22-летнего игрока, но и продлил его до четырех лет, как объявило NADA.

Вускович, футболист Hamburger SV, не смог снять свой запрет на деятельность в результате апелляции по делу о допинге, в котором был замешан хорват. CAS не только поддержал запрет на деятельность 22-летнего игрока, но и принял сторону Национального антидопингового агентства (NADA) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также ужесточил наказание.

Предварительная sospension, вступившая в силу 15 ноября 2022 года, будет засчитана судом. Таким образом, Вускович останется под запретом до осени 2026 года.

В 2023 году Вускович был признан виновным в использовании стимулятора крови EPO немецким футбольным союзом и получил двухлетний запрет, вступивший в силу 15 ноября 2022 года. Хорват отрицает обвинения в допинге и подал апелляцию. Tanto NADA как WADA оспорили приговор и потребовали стандартный четырехлетний запрет в таких случаях. Судьи CAS теперь согласились с этим.

Слезы невинности

Во время слушания в CAS в Лозанне в мае Вускович вновь заявил о своей невиновности, решительно отрицая обвинения и плача. Однако он не смог объяснить положительный результат теста на допинг.

Во время слушания NADA и WADA придерживались своей позиции, согласно которой Вускович использовал стимулятор крови EPO, и потребовали более строгого наказания - и добились этого.

Hamburger SV неоднократно поддерживал защитника. В последний день сезона команда выходила на поле в футболках с надписью "Команда Марии".

Спор вокруг метода анализа

Дело Вусковича вызвало большой спор вокруг анализа EPO. Команда Вусковича указала на якобы имеющиеся недостатки в положительных образцах теста. Метод SAR-PAGE, использованный в отношении Вусковича и утвержденный WADA, часто критикуется экспертами.

Для Вусковича, который присоединился к "Хайдуку" в 2021 году, это решение стало тяжелым ударом. Для Hamburger SV запрет стал препятствием в планировании состава команды, так как тренер Штеффен Баумгарт рассчитывал на защитника. Клуб должен найти замену Вусковичу до вечера пятницы, так как окно трансферов закрывается.

Игроки HSV узнали плохие новости после тренировки во вторник. И.о. директора Стефан Кунц сообщил игрокам, которые затем ушли в раздевалку, выглядя шокированными.

В настоящее время к делу Вусковича добавилось следующее: Спортивный арбитражный суд (CAS) не только поддержал запрет, но и ужесточил его, продлив запрет до осени 2026 года.

Во время слушания в CAS Вускович решительно отрицал обвинения в допинге и плакал, но не смог объяснить положительный результат теста на допинг.

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