Премьер-лига ведущих европейских футбольных клубов - Вултемаде и Чейз не в составе "Штутгарта" на Кубке Европы

Новичок ВФБ Stuttgart Ник Волтемаде и надежный защитник Анри Чейс не примут участия в предстоящем групповом этапе Лиги чемпионов. Несмотря на то, что Волтемаде присоединился к команде из Werder Bremen этим летом, а Чейс выступил из-за травм в Stuttgart, они все еще могут принять участие в Лиге чемпионов через "список B". В этом списке перечислены спортсмены, родившиеся 1 января 2003 года или позже.

Каждая участвующая команда может составить состав из 25 игроков для группового этапа, гарантируя наличие хотя бы двух вратарей и восьми игроков, подготовленных в собственных коллективах. Перед стадией плей-офф команды могут добавить до трех игроков, но лимит состава не превысит 25.

После 15-летнего перерыва ВФБ Stuttgart возвращается в Лигу чемпионов. Их путь на групповом этапе начнется 17 сентября, когда они встретятся с действующими испанскими чемпионами, Реал Мадридом.

Несмотря на отсутствие Ника Волтемаде и Анри Чейса на групповом этапе Лиги чемпионов, ВФБ Stuttgart все еще может сделать "новый вход" в "список B" благодаря их eligibility по дате рождения. С лимитом состава, установленным на 25 игроков для группового этапа, есть возможность для нового лица присоединиться к команде.

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