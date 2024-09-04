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Вултемаде и Чейз не в составе "Штутгарта" на Кубке Европы

ВФБ представляет состав для групповой стадии Лиги чемпионов. Важны некоторые аспекты. Новичок Вольтемаде исключается, но талантливый проспект Чейс получает скромное место.

 and  Ann Bradley
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Энни Чейс исключена из числившегося элитного состава ВФБ Штутгарта на групповую стадию Лиги...
Энни Чейс исключена из числившегося элитного состава ВФБ Штутгарта на групповую стадию Лиги чемпионов.

Премьер-лига ведущих европейских футбольных клубов - Вултемаде и Чейз не в составе "Штутгарта" на Кубке Европы

Новичок ВФБ Stuttgart Ник Волтемаде и надежный защитник Анри Чейс не примут участия в предстоящем групповом этапе Лиги чемпионов. Несмотря на то, что Волтемаде присоединился к команде из Werder Bremen этим летом, а Чейс выступил из-за травм в Stuttgart, они все еще могут принять участие в Лиге чемпионов через "список B". В этом списке перечислены спортсмены, родившиеся 1 января 2003 года или позже.

Каждая участвующая команда может составить состав из 25 игроков для группового этапа, гарантируя наличие хотя бы двух вратарей и восьми игроков, подготовленных в собственных коллективах. Перед стадией плей-офф команды могут добавить до трех игроков, но лимит состава не превысит 25.

После 15-летнего перерыва ВФБ Stuttgart возвращается в Лигу чемпионов. Их путь на групповом этапе начнется 17 сентября, когда они встретятся с действующими испанскими чемпионами, Реал Мадридом.

Несмотря на отсутствие Ника Волтемаде и Анри Чейса на групповом этапе Лиги чемпионов, ВФБ Stuttgart все еще может сделать "новый вход" в "список B" благодаря их eligibility по дате рождения. С лимитом состава, установленным на 25 игроков для группового этапа, есть возможность для нового лица присоединиться к команде.

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