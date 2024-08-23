- Вторженный снимает себя во время взлома, что приводит к аресту.

В ходе кражи в Риме воровская страсть к литературе сыграла с преступником злую шутку: 38-летний итальянский грабитель, незаконно проникнув в квартиру, наткнулся на книгу, которая так увлекла его, что он не заметил прибытия полиции. Казалось, он думал, что вся квартира будет пуста в сезон праздников, как сообщил телеканал Rai. Однако другой жилец позвонил в полицию. По прибытии полицейские застали вора, расслабляющегося в спальне, держащего книгу в руках, и рядом с ним сумка с дорогими вещами, вероятно, предназначенными для кражи.

Книга, на которой пал выбор вора, - это 2021 год выпуска об греческой мифологии итальянского писателя Джованни Нуччи, под названием "Боги в шесть. Илиада в час коктейля".

54-летний автор нашел инцидент смешным. "Это совершенно абсурдная история - но в то же время полная человеческих качеств", - сказал Нуччи газете "Il Messaggero". Книга еще не поступила в продажу в Германии.

Увлечение вора книгой, посвященной греческой мифологии, привело к его аресту, став неожиданной главой в истории преступлений. Несмотря на неожиданный поворот событий, автор воспринял инцидент как забавную историю, подчеркивающую человеческий аспект в абсурде.

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