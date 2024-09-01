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Федеральные земли ГерманииНовостиВторая Бундеслига

Второе место в Дармштадте и главный тренер Либеркнехт решили разойтись.

После разгромного поражения 0:4 против SV Эльверсберг SV Дармштадт 98 и его главного тренера Либеркнехта pellets вместе. Это решение было принято из-за спортивного спада команды во второй лиге.

 and  Katherine Bradley
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- Второе место в Дармштадте и главный тренер Либеркнехт решили разойтись.

"Нижнелиговый клуб SV Darmstadt 98 и его главный тренер Торстен Либеркнехт решили расстаться в ближайшее время. Либеркнехт, 51 год, сам инициировал расставание, как объявил клуб после позорного поражения 0:4 от SV Elversberg. После этого поражения они проиграли три из четырех матчей второго дивизиона в этом сезоне, опустившись на предпоследнее место в турнирной таблице."

"Я всегда подчеркивал, что ничто не важнее клуба, чем я сам", - заявил Либеркнехт в заявлении, продолжив: "Приняв это трудное решение после тщательного размышления, я надеюсь, что это поможет всем двигаться вперед и объединить усилия для предстоящих вызовов".

Либеркнехт присоединился к гессенам летом 2021 года. В сезоне 2022/2023 он удивительно вывел "Лилии" в Бундеслигу. Однако их пребывание в высшем дивизионе было недолгим, так как они снова вылетели, заняв первое место.

"Сегодня не лучший день для SV Darmstadt 98. Потому что человек, тесно связанный с "Лилиями" и внесший значительный вклад в клуб, больше не наш тренер", - сказал президент SV Darmstadt 98 Рюдигер Фриtsch.

Временно тренировку будет вести дуэт тренеров Дариус Шольтисик и Овид Хаджу, объявил клуб. Заменитель Либеркнехта будет объявлен "в подходящее время".

"Несмотря на текущие трудности "Лилий" во Второй Бундеслиге, вклад Либеркнехта был значительным во время его пребывания, так как он успешно вывел SV Darmstadt 98 в Бундеслигу и обратно".

"К сожалению, текущее положение клуба во Второй Бундеслиге далеко от идеального, так как они проиграли три из четырех матчей и занимают предпоследнее место в турнирной таблице".

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