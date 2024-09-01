Будущие выпуски, названные "Огненная земля" в серии - Второй сезон также будет свидетелем вспышки.

Примерно год назад популярный американский сериал "Огонь страны" дебютировал в Германии, чествуя бескорыстие настоящих пожарных в смеси действия, грусти и драмы. С 2 сентября главный герой и нежелательный герой Бодэ Донован (Макс Тиерьо, 35) снова испытывает жар, когда второй сезон CBS-сериала выходит на Universal TV в Германии, продолжая успех первого и прокладывая новые пути. Несомненно, это означает тушение не только настоящих пожаров, но и многих межличностных конфликтов в десяти новых эпизодах.

От тюрьмы до хождения по огню и обратно - где закончился первый сезон

Часто заключенный Бодэ Донован рисковал своей жизнью и здоровьем как временный пожарный, доказав, что несмотря на сомнительное прошлое, у него есть благородное сердце. Программа тюрьмы, которая дает досрочное освобождение заключенным, подобным ему, в обмен на присоединение к команде пожарных, кажется успешной. Или нет?

Для Бода, якобы героическое путешествие превратилось в жестокий круг - в конце первого сезона он снова сидел в тюрьме, взяв на себя вину за наркотическое преступление, чтобы защитить друга. Бод кажется, что смирился со своим заключением в начале новых эпизодов. Но затем опустошительное землетрясение поражает его родной город Эдджуотер, и храбрые мужчины и женщины станции 42 должны бороться с разрушениями, которые оно приносит.**

Проблема за проблемой

Сладко-горькая новость: В отличие от первого сезона, который с его 22 эпизодами по около 45 минут каждый отдавал дань уважения классическим сериалам, второй сезон возвращается к стандартной длине. Другими словами: с десятью эпизодами он меньше половины длины предыдущего сезона. С одной стороны, это означает пропустить еженедельное телевидение, но с другой стороны, это также имеет свои преимущества. Сюжет освобожден от ненужной драматической длины и вынужден сосредоточиться на сути.

Это включает в себя напряженные миссии и личные драмы для главных героев. Первые - благодаря Тони Фелану и Джоан Раттер, которые создали "Огонь страны" с ведущим актером Тиерьо и ранее работали над сериалами вроде "Анатомии страсти". И легендарный продюсер Джерри Брукхаймер (80) бдительно следит за сериалом, гарантируя изобилие зрелищ.

Больше огня и расширяющаяся вселенная

Во многих отношениях (и положительным образом) "Огонь страны" - это телевидение-лесное пожар. Не только CBS заказал третий сезон, но и на сезон 2025/2026 запланирован первый спин-офф, "Шериф страны". Основа для этого - персонаж, которого немецкие фанаты сериала встретят: "Мертвый пул" звезда Морена Баккарин (45) сыграет шерифа Мики Фокс в втором сезоне "Огня страны". Спин-офф будет вращаться вокруг ее персонажа и, подобно вселенным "Закон и порядок" или "NCIS", вероятно, будет включать несколько кроссоверов.

Но это еще не конец спин-оффов, как сообщает американский сайт индустрии "Дедлайн". Даже для подтвержденного третьего сезона уже закреплено большое имя в качестве гостя и потенциального лидера спин-оффа. Джаред Падалеcki (42), чей сериал "Ходячие мертвецы" только что закончился, якобы наденет пожарную униформу Эдджуотера в трех эпизодах. С его звездной силой предполагается, что, подобно Баккарин, его гостевая роль послужит стартовой площадкой для его собственного сериала.

Тем не менее, отметьте 2 сентября в своем календаре - Universal TV будет транслировать первые два эпизода нового сезона "Огня страны" каждую Monday в 8:15 вечера. Все эпизоды также будут доступны по запросу.

В втором сезоне "Огня страны" зрители в Германии могут продолжить свой просмотр на Universal Television. (Universal Television)

Успех "Огня страны" привел к заказу третьего сезона и объявлению спин-оффа "Шериф страны" с Мореной Баккарин. (Universal Television)

Читайте также: