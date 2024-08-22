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Второй по величине алмаз в мире был обнаружен в Ботсване.

 and  Vladimir Milov
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Второй по величине алмаз в мире был обнаружен в Ботсване.

Людей невозможно не заворожить алмазами. Недавно найденный в Ботсване свежий драгоценный камень стал предметом разговоров. Современная техника помогла в его обнаружении, а он еще и один из крупнейших в мире.

Этот алмаз размером с авокадо и входит в число крупнейших в мире: В шахте на северо-востоке Ботсваны был найден колоссальный сырой алмаз. Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp, управляющая шахтой Карове, где был найден камень, объявила его вес 2492 карата. Организация сообщила, что камень был найден и извлечен с помощью рентгеновской технологии.

Компания еще не раскрыла качество и стоимость алмаза. Однако CEO Lucara Уильям Лэмб назвал его "одним из крупнейших сырьевых алмазов, когда-либо найденных", и похвастался его "высоким качеством".

Найденный алмаз был представлен, среди прочих, президенту Ботсваны Мокгweetsi Масиси. Правительство Ботсваны назвало это открытие вторым по величине алмазом в мире.

Тобиас Корминд, CEO онлайн-ювелирного магазина 77 Diamonds, назвал это открытие захватывающим, назвав его "самым важным сырьевым алмазом за 120 лет". Это стало возможным благодаря новым технологиям, используемым в ботсванской шахте, которые, по словам Корминда, позволяют извлекать из земли более крупные алмазы без их разрушения. В будущем ожидается больше таких находок.

Алмазы питают экономику Ботсваны

Ботсвана известна своей алмазной промышленностью, что делает ее одним из ведущих экспортеров алмазов в мире. Торговля алмазами составляет значительную часть ВВП страны (30%) и почти все ее экспорты (80%). Замкнутая в себе африканская нация входит в число ведущих производителей алмазов в мире. В середине 2021 года Lucara уже нашла rough diamond весом 1174.76 карата в Ботсване, который был представлен из шахты Карове и ранее занимал третье место в списке крупнейших алмазов в мире.

Самый большой задокументированный алмаз был найден в 1905 году в ЮАР, в Куллинане, недалеко от столицы Претории. Камень весом 3106 каратов был огранен и теперь входит в британскую корону.

Обнаружение этого гигантского алмаза вызвало интерес во всем мире: Необработанный алмаз весом 2492 карата считается одним из крупнейших найденных алмазов в мире, и он не единственный драгоценный камень значительного размера, найденный недавно в Ботсване.

Алмазная промышленность Ботсваны процветает благодаря таким открытиям: Африканская нация, известная своими алмазными экспортами, получает около 30% своего ВВП и почти все свои экспорты от алмазной торговли, что делает ее одним из ведущих производителей алмазов в мире.

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