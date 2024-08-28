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Федеральные земли ГерманииНовостиЧрезвычайные ситуации

Второй мировой войны взрывчатый фонд обнаружен в химическом центре Зайца

В рамках Второй мировой войны многие стратегически важные промышленные районы несли на себе последствия авиационных бомбардировок. Остатки неразорвавшихся вооружений продолжают появляться в этих районах, о чём недавно сообщили об отдельном случае.

 and  Melissa Williams
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Старое взрывное устройство времен Второй мировой войны было вновь найдено на химическом и...
Старое взрывное устройство времен Второй мировой войны было вновь найдено на химическом и промышленном комплексе Цейца. (Символическое изображение)

- Второй мировой войны взрывчатый фонд обнаружен в химическом центре Зайца

На промышленном комплексе Цейца во время строительных работ была найдена бомба времен Второй мировой войны. Авторитеты Бургенландкрейса сообщили, что почти 250-килограммовое взрывное устройство будет безопасно разминировано в четверг днем. Компании в радиусе 500 метров, которые могут пострадать, были instruktsiyami evakuiruyutsya. Жилищные районы освобождены от приказов об эвакуации. Примерно три недели назад на этом же месте было обнаружено и подорвано еще одно взрывное устройство английской бомбардировщика.

Из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны компании поблизости были проинструктированы подготовиться к эвакуации в четверг, так как это считается чрезвычайной ситуацией. Жителям было обещано, что они не должны эвакуироваться, так как их безопасность не находится под угрозой в этой чрезвычайной ситуации.

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