Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостистиль

Встречайте 80-летнюю соперницу в конкурсе Мисс Вселенная Корея, бросая вызов представлению о том, что возраст имеет значительный вес.

После отмены своего многолетнего ограничения для участников старше 28 лет Чой Супхва, бабушка троих детей, выразила желание принять участие в конкурсе Мисс Вселенная.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 5 минут
80-летняяعر школу Soon-hwa позирует на репетициях Мисс Вселенная Корея, 27 сентября 2024 года.
80-летняяعر школу Soon-hwa позирует на репетициях Мисс Вселенная Корея, 27 сентября 2024 года.

Встречайте 80-летнюю соперницу в конкурсе Мисс Вселенная Корея, бросая вызов представлению о том, что возраст имеет значительный вес.

В конце этого месяца её назвали финалисткой ежегодного конкурса Мисс Вселенная Корея. В понедельник Чой соревноваться с 31 другими участницами за корону - и шанс представлять Южную Корею на финале Мисс Вселенная в Мексике в этом ноябре.

«Я хочу произвести впечатление на мир, вроде: "Как 80-летняя женщина может быть такой подтянутой? Как она сохранила свою фигуру? Какой у тебя секрет?" - сказала она CNN по телефону перед конкурсом. "Когда становишься старше, набираешь вес... Так что я хочу показать, что можно жить здорово даже с возрастом".

В течение многих лет Организация Мисс Вселенная имела строгие возрастные ограничения, разрешая участие только женщинам в возрасте от 18 до 28 лет. Однако начиная с 2024 года, в рамках кампании по модернизации, верхний возрастной предел был снят. В прошлом году организация также отменила давний запрет на беременных женщин или матерей, а также на тех, кто был или когда-либо был замужем.

Национальные конкурсы Мисс Вселенная, хотя и не все напрямую контролируются Организацией Мисс Вселенная, должны были следовать этому примеру. В этом году 58-летняя Лоррейн Питерс и 60-летняя Алехандра Мариса Родригес участвовали в Мисс Вселенная Канада и Мисс Вселенная Аргентина соответственно, но ни одна из них не прошла в финал в ноябре.

«Теперь, когда возрастной предел снят, я решила попробовать», - сказала Чой. «Я была решительно настроена воспользоваться этой возможностью, независимо от того, пройду я или нет».

Став самой старой участницей национального конкурса Мисс Вселенная, Чой, если она выиграет и пройдет в Мексику, будет более чем в два раза старше следующей по возрасту финалистки (40-летней Беатрис Нжойя из Мальты, которая в настоящее время является самой старой подтвержденной участницей и матерью троих детей, хотя представители нескольких стран еще не выбраны).

Изменяющийся ландшафт конкурсов красоты

Мисс Вселенная Корея объявила о конкурсе этого года, подчеркнув в рекламных материалах, что «возраст не имеет значения, когда речь идет о мечтах». Они также исключили конкурс в купальниках.

Конкурс в понедельник будет включать выступление Choi в вокальном конкурсе, а также другие финалистки, которые будут танцевать или демонстрировать традиционную корейскую одежду «ханбок». Победительницу Мисс Вселенная Корея определят на основе комбинации онлайн-голосования и оценок судей, как сообщает Чой, учитывая tanto «внешнюю, как и внутреннюю красоту».

Хой был окружен своими товарищами, участниками конкурса Мисс Вселенная Корея, во время репетиции в пятницу

«Важно хорошо выглядеть снаружи, но нужно иметь внутренний покой и знать, как уважать других», - сказала она. «Также важно сохранять позитивный настрой. Так много людей сейчас негативны».

Корейские конкурсы красоты в последние годы подвергались критике за продвижение узкого представления о красоте, с критиками, утверждающими, что это подчеркивается использованием косметической хирургии участницами, которая обычно не регулируется организаторами. Однако Чой остается безразличной к этому развитию.

«Трудно найти людей, которые не делали никаких косметических процедур, и я думаю, что мы просто должны их принять», - сказала она. «Многие делают глаза или поднимают нос... В прошлом это было чем-то, что люди осуждали, но это больше не так. Это не только Корея - женщины по всему миру проходят косметические процедуры».

Второе выступление

Хотя конкурс в понедельник будет дебютом Чой в мире конкурсов красоты, она уже сделала себе имя в корейской индустрии моды. После ухода на пенсию из-за финансовых трудностей и работы сиделкой в больнице в свои 50 лет Чой начала моделировать в 72 года, чтобы оплатить свои долги.

«Один из моих пациентов предложил мне попробовать модель», - вспоминает Чой. «Я подумала, что это смешно... но в то же время это возродило мою старую мечту стать моделью, носить стильную одежду и делать фотосессии. Так что я согласилась: «Да, я раньше мечтала об этом, я должна попробовать».

Чой посещала еженедельные занятия по моделированию в академии, практикуя свои походки по подиуму в больничных коридорах во время смен. В 2017 году она подписала контракт с агентством своего учителя, а затем дебютировала на Seoul Fashion Week в 74 года. С тех пор она появлялась в корейских изданиях журналов, таких как Harper’s Bazaar и Elle, а также в рекламных кампаниях популярных южнокорейских брендов, таких как пиво Cass.

«Стать моделью было похоже на открытие новой двери для меня, так что я поставила перед собой цель. Я сказала: «Я буду успешной и буду усердно работать». Когда моя мечта сбылась, я поблагодарила Бога и продолжала усердно работать. Это так весело, и я люблю это».

Встречайте 80-летнюю конкурсантку на титул Мисс Вселенная Корея, Чой Су……。 Надежду, 80 лет, разговаривает с ней корреспондент CNN International Майк Вэлерио.

Расширяющиеся возможности

С быстрым снижением рождаемости Южная Корея является одной из самых быстро стареющих стран в мире. В этом году число южнокорейцев в возрасте 65 лет и старше впервые превысило 10 миллионов, представляя почти 20% населения. По прогнозам правительства, к 2044 году этот показатель вырастет до 36,7% - больше, чем в любой другой стране.

В свою очередь, возможности и отношение к старшим моделям меняются, как сообщает Чой.

«Сегодня много старших моделей», - сказала она. «Но, возможно, только небольшая часть из них работает и получает оплату. Это отличается от 10 или 20 лет назад. Раньше никто не искал старших моделей. Старшие модели просто делали это для удовольствия, а не как карьеру».

Чой считает, что её опыт в моделировании будет полезен в сфере конкурсов красоты: «Ходьба по подиуму - это синергия плеч, суставов и бедер. Кандидатки в Мисс Вселенная все умеют ходить, как модели. Некоторые даже превосходят профессиональных моделей».

Бабушка из троих, готовая отметить свой 81-й день рождения, поделилась с CNN своим энтузиазмом по поводу этой международной возможности: "У меня давно есть желание выступить на иностранной сцене, так что я готова. Я посещала только Японию, и я предполагаю, что организаторы конкурса обучат победительницу во всех аспектах, так что я готова!"

У нее есть поддержка своих детей и внуков. "Они выражают свою гордость, говоря: 'Бабушка, ты действительно удивительна!'... Мой сын заявил о своей гордости за меня, призывая наслаждаться опытом, какой бы ни был результат."

"Уникальный стиль и внутренняя красота Чой будут представлены во время вокального конкурса на странианте Мисс Вселенная Корея, где она будет соревноваться с другими финалистками."

"После победы в Мисс Вселенная Корея Чой установит рекорд как самая пожилая участница, представляющая Южную Корею на финале Мисс Вселенная, превзойдя нынешнего рекордсмена, 40-летнюю Беатрису Нджойю из Мальты."

Чхэ был захвачен снаружи выступления на Киonitrile Недели моды Осень-Зима 2024 несколько месяцев назад.
Чой участвует в моделинговом мастер-классе в Сеуле, Южная Корея, в 2019 году.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Модель продемонстрировала новые коллекции бренда Ester Manas на показе мод сезона осень-зима 2024...
Культура

В Париже есть опасения, что мечта о масштабной интеграции в индустрии моды может подойти к концу.

С 2019 года Эстер Манас стала известна своими знаниями в области кутюр, подстраиваясь под размеры от XS до 3XL. Тем не менее, рост популярности Оземпика представляет собой потенциальную угрозу этому успеху.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Ветеран искусства Магдалена Суарес Фримкесс, 95 лет, представляют её первую сольную музейную...
Культура

Этот пожилой злодей в 95 лет продолжает причинять проблемы Микки Маусу

В Лос-Анджелесе проходит новейшее шоу, посвященное забавным criaçãoм девяностолетнего горшка, известных своим игривым мировоззрением.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Кендалл Дженнер грациозно прошла по подиуму на шоу «Le Defile L'Oréal Paris: Покажи свою ценность»...
Культура

Недельный стиль: Отбрасывая понятие обнаженного платья, Кендалл Дженнер выступает за нижнее белье, которое служит внешней одеждой.

В понедельник модель продемонстрировала огненно-красное платье Mugler на подиуме, дизайн которого может пробудить воспоминания у тех, кто помнит год 1999.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Рассказы, судьбы и увлекательные мелодии
Культура

Рассказы, судьбы и увлекательные мелодии

Рассказы, судьбы и увлекательные мелодии В жестоком мире музыкальных конкурсов, где накаляются страсти и желание победить видно с самого начала, "Пианино" предлагает другой взгляд. "Мы хотим быть тронуты музыкой", - выражает знаменитый пианист Игорь Левит в начале шоу. В паре с хитмейкером Марком Форстером Игорь отправляется

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Киев должен ослабить триумфальную историю России исключительно благодаря Настырности и упорству, по...
Политика

Бывший генерал Райан поддерживает стратегическое превосходство Киева над Москвой

Бывший генерал Райан поддерживает стратегическое превосходство Киева над Москвой Западным лидерам следует брать пример с храброго руководства в Киеве, считает бывший генерал Австралии Райан в своей новой книге. Несмотря на разочаровывающую западную поддержку Украины, ее военные сохраняют ключевые стратегические преимущества. После двух с половиной лет противостояния России с Украиной ни

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
В нокаут-конкурсе, умелый шарман оставил Ваттеншайда в восторге.
Спорт

В нокаут-конкурсе, умелый шарман оставил Ваттеншайда в восторге.

В нокаут-конкурсе, умелый шарман оставил Ваттеншайда в восторге. Полвека в немецкой второй футбольной лиге увидели немало неординарных личностей, среди них такие известные фигуры, какWalter Frosch, Ansgar Brinkmann и Olaf Thon. Однако один человек действительно выделяется, мужчина, который когда-то грезил стать чемпионом Аргентины на международной футбольной арене и в итоге оказался

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Умерший Фуррер долгое время оставался незамеченным среди растительности.
Спорт

Умерший Фуррер долгое время оставался незамеченным среди растительности.

Умерший Фуррер долгое время оставался незамеченным среди растительности. Циклисты всего мира потрясены внезапной кончиной 18-летней швейцарской велогонщицы Мюриэль Фюррер во время Чемпионата мира. Однако вокруг инцидента по-прежнему витает множество неясностей. Сообщается, что вертолет скорой помощи прибыл только через час после окончания гонки, и peloton мог проехать мимо упавшей велогонщицы во

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Недавно назначенный руководитель отделения по металлургии Thyssenkrupp раскрывает планы сокращения числа сотрудников.
Экономика

Недавно назначенный руководитель отделения по металлургии Thyssenkrupp раскрывает планы сокращения числа сотрудников.

Недавно назначенный руководитель отделения по металлургии Thyssenkrupp раскрывает планы сокращения числа сотрудников. Ситуация в сталеразделе Thyssenkrupp достигла дна, считает новый руководитель этого подразделения Деннис Грімм. Это может означать более глубокие сокращения, чем ожидалось ранее, что, в свою очередь, может привести к увольнениям сотрудников. Грімм прокомментировал ситуацию в Западногерманской газете, заявив:

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно