Встречайте 80-летнюю соперницу в конкурсе Мисс Вселенная Корея, бросая вызов представлению о том, что возраст имеет значительный вес.

В конце этого месяца её назвали финалисткой ежегодного конкурса Мисс Вселенная Корея. В понедельник Чой соревноваться с 31 другими участницами за корону - и шанс представлять Южную Корею на финале Мисс Вселенная в Мексике в этом ноябре.

«Я хочу произвести впечатление на мир, вроде: "Как 80-летняя женщина может быть такой подтянутой? Как она сохранила свою фигуру? Какой у тебя секрет?" - сказала она CNN по телефону перед конкурсом. "Когда становишься старше, набираешь вес... Так что я хочу показать, что можно жить здорово даже с возрастом".

В течение многих лет Организация Мисс Вселенная имела строгие возрастные ограничения, разрешая участие только женщинам в возрасте от 18 до 28 лет. Однако начиная с 2024 года, в рамках кампании по модернизации, верхний возрастной предел был снят. В прошлом году организация также отменила давний запрет на беременных женщин или матерей, а также на тех, кто был или когда-либо был замужем.

Национальные конкурсы Мисс Вселенная, хотя и не все напрямую контролируются Организацией Мисс Вселенная, должны были следовать этому примеру. В этом году 58-летняя Лоррейн Питерс и 60-летняя Алехандра Мариса Родригес участвовали в Мисс Вселенная Канада и Мисс Вселенная Аргентина соответственно, но ни одна из них не прошла в финал в ноябре.

«Теперь, когда возрастной предел снят, я решила попробовать», - сказала Чой. «Я была решительно настроена воспользоваться этой возможностью, независимо от того, пройду я или нет».

Став самой старой участницей национального конкурса Мисс Вселенная, Чой, если она выиграет и пройдет в Мексику, будет более чем в два раза старше следующей по возрасту финалистки (40-летней Беатрис Нжойя из Мальты, которая в настоящее время является самой старой подтвержденной участницей и матерью троих детей, хотя представители нескольких стран еще не выбраны).

Изменяющийся ландшафт конкурсов красоты

Мисс Вселенная Корея объявила о конкурсе этого года, подчеркнув в рекламных материалах, что «возраст не имеет значения, когда речь идет о мечтах». Они также исключили конкурс в купальниках.

Конкурс в понедельник будет включать выступление Choi в вокальном конкурсе, а также другие финалистки, которые будут танцевать или демонстрировать традиционную корейскую одежду «ханбок». Победительницу Мисс Вселенная Корея определят на основе комбинации онлайн-голосования и оценок судей, как сообщает Чой, учитывая tanto «внешнюю, как и внутреннюю красоту».

«Важно хорошо выглядеть снаружи, но нужно иметь внутренний покой и знать, как уважать других», - сказала она. «Также важно сохранять позитивный настрой. Так много людей сейчас негативны».

Корейские конкурсы красоты в последние годы подвергались критике за продвижение узкого представления о красоте, с критиками, утверждающими, что это подчеркивается использованием косметической хирургии участницами, которая обычно не регулируется организаторами. Однако Чой остается безразличной к этому развитию.

«Трудно найти людей, которые не делали никаких косметических процедур, и я думаю, что мы просто должны их принять», - сказала она. «Многие делают глаза или поднимают нос... В прошлом это было чем-то, что люди осуждали, но это больше не так. Это не только Корея - женщины по всему миру проходят косметические процедуры».

Второе выступление

Хотя конкурс в понедельник будет дебютом Чой в мире конкурсов красоты, она уже сделала себе имя в корейской индустрии моды. После ухода на пенсию из-за финансовых трудностей и работы сиделкой в больнице в свои 50 лет Чой начала моделировать в 72 года, чтобы оплатить свои долги.

«Один из моих пациентов предложил мне попробовать модель», - вспоминает Чой. «Я подумала, что это смешно... но в то же время это возродило мою старую мечту стать моделью, носить стильную одежду и делать фотосессии. Так что я согласилась: «Да, я раньше мечтала об этом, я должна попробовать».

Чой посещала еженедельные занятия по моделированию в академии, практикуя свои походки по подиуму в больничных коридорах во время смен. В 2017 году она подписала контракт с агентством своего учителя, а затем дебютировала на Seoul Fashion Week в 74 года. С тех пор она появлялась в корейских изданиях журналов, таких как Harper’s Bazaar и Elle, а также в рекламных кампаниях популярных южнокорейских брендов, таких как пиво Cass.

«Стать моделью было похоже на открытие новой двери для меня, так что я поставила перед собой цель. Я сказала: «Я буду успешной и буду усердно работать». Когда моя мечта сбылась, я поблагодарила Бога и продолжала усердно работать. Это так весело, и я люблю это».

Расширяющиеся возможности

С быстрым снижением рождаемости Южная Корея является одной из самых быстро стареющих стран в мире. В этом году число южнокорейцев в возрасте 65 лет и старше впервые превысило 10 миллионов, представляя почти 20% населения. По прогнозам правительства, к 2044 году этот показатель вырастет до 36,7% - больше, чем в любой другой стране.

В свою очередь, возможности и отношение к старшим моделям меняются, как сообщает Чой.

«Сегодня много старших моделей», - сказала она. «Но, возможно, только небольшая часть из них работает и получает оплату. Это отличается от 10 или 20 лет назад. Раньше никто не искал старших моделей. Старшие модели просто делали это для удовольствия, а не как карьеру».

Чой считает, что её опыт в моделировании будет полезен в сфере конкурсов красоты: «Ходьба по подиуму - это синергия плеч, суставов и бедер. Кандидатки в Мисс Вселенная все умеют ходить, как модели. Некоторые даже превосходят профессиональных моделей».

Бабушка из троих, готовая отметить свой 81-й день рождения, поделилась с CNN своим энтузиазмом по поводу этой международной возможности: "У меня давно есть желание выступить на иностранной сцене, так что я готова. Я посещала только Японию, и я предполагаю, что организаторы конкурса обучат победительницу во всех аспектах, так что я готова!"

У нее есть поддержка своих детей и внуков. "Они выражают свою гордость, говоря: 'Бабушка, ты действительно удивительна!'... Мой сын заявил о своей гордости за меня, призывая наслаждаться опытом, какой бы ни был результат."

"Уникальный стиль и внутренняя красота Чой будут представлены во время вокального конкурса на странианте Мисс Вселенная Корея, где она будет соревноваться с другими финалистками."

"После победы в Мисс Вселенная Корея Чой установит рекорд как самая пожилая участница, представляющая Южную Корею на финале Мисс Вселенная, превзойдя нынешнего рекордсмена, 40-летнюю Беатрису Нджойю из Мальты."

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