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Встреча в полуфинале WNBA: Сабрина Ионеску из Нью-Йоркской Либерти и лучший игрок лиги А'я Уилсон организуют потенциальное противостояние

В плей-офф WNBA Нью-Йорк Либерти и Лас-Вегас Эйсес сыграют реванш финала 2023 года, где выделяются выступления Сjerneры Ионеску и А'лены Уилсон в своих сериях.

 and  Viktoria Klein
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Сабрина Ионеску маневрирует с баскетбольным мячом во время матча против Дрим прайз Атланты в...
Сабрина Ионеску маневрирует с баскетбольным мячом во время матча против Дрим прайз Атланты в понедельник.

Встреча в полуфинале WNBA: Сабрина Ионеску из Нью-Йоркской Либерти и лучший игрок лиги А'я Уилсон организуют потенциальное противостояние

Триумф отправляет Свободу в полуфинал плей-офф WNBA, где они встречаются с Лас-Вегас Эйсес, возглавляемыми MVP лиги А'джей Уилсон.

После победы в серии из трех матчей против Дрим, Ионеску – с девятью передачами и тремя перехватами – упомянула о цели команды завоевать первый в истории франшизы титул, но подчеркнула важность побед в каждом матче.

«Основная цель остается прежней. Однако каждый матч ведется как чемпионат, чтобы достичь этой конечной цели», – объяснила она, согласно данным Ассошиэйтед Пресс (AP).

«Конечно, наша цель – сохранить неприкосновенность дома. Таким образом, эта победа была важна для нас, чтобы завоевать эти два очка, получить несколько дней отдыха и подготовиться к предстоящему матчу».

В то время как Дрим боролись после разочаровывающего начала в матче 1, они продемонстрировали стойкость после разочаровывающей игры.

Грей, набравшая 26 очков, возглавила Дрим, когда они вышли вперед на двузначное преимущество против Либерти в первых четвертях. Однако Ионеску нашла свою игру, закончив с пятью трехочковыми, чтобы вернуть Либерти и установить финал WNBA, подобный прошлому году.

Либерти проиграли 3-1 Эйсес в прошлом году, которые завоевали свой второй подряд чемпионат. Тем не менее, Нью-Йорк будет бороться за другой исход на этот раз.

MVP Эйсес А'джа Уилсон ведет команду в борьбе за третий подряд титул

Чтобы Нью-Йорк завоевал свой первый титул WNBA, они должны придумать план, чтобы нейтрализовать Уилсон, которая привела Лас-Вегас к серии плей-офф против Сиэтл Сторм.

Эйсес одержали победу со счетом 83-76 во вторник, стремясь к третьей подряд победе, повторив достижение распущенных Хьюстон Кометс, которые выиграли первые четыре чемпионата с 1997 по 2000 год.

Уилсон набрала 24 очка и 13 подборов против Сиэтла, с поддержкой товарища по команде Плам, которая набрала наибольшее количество очков в игре – 29 очков и шесть подборов.

Поддерживая свой исключительный уровень игры MVP, Уилсон побил еще один рекорд WNBA, обойдя Кэтчингс и Паркер, набрав 20 и более очков и 10 подборов в плей-офф в 13-й раз, согласно AP.

С самого начала Лас-Вегас продемонстрировал доминирование, сделав впечатляющие девять подряд бросков в начале, чтобы обеспечить внушительное преимущество 23-7 с 5:15 остатка в первой четверти.

Тем не менее, Сиэтл не сдался и смог выйти вперед в матче впервые с 7:58 остатка в четвертой четверти. Тем не менее, Эйсес ответили семиочковой серией, вернули лидерство и успешно предотвратили настойчивую попытку Сиэтла вернуться, чтобы попасть в полуфинал плей-офф в шестой раз подряд.

Эйсес теперь отправятся в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Либерти в воскресенье, что ознаменует начало серии из пяти матчей.

«Нью-Йорк значительно улучшился с прошлого года», – сказал Плам после матча, согласно ESPN. «Они стали больше, их проценты бросков выросли. Поздравляю их.

«Нам нужно сосредоточиться на том, что мы можем контролировать. Иногда мы сами себе вредим. Но они смогли обыграть нас каждый раз в этом сезоне. Это новый вызов.

«Однако они играли стабильно хорошо и заслужили первое место в турнирной таблице. Таким образом, мы сталкиваемся с серьезным соперником».

Ионеску признала, что каждый матч важен в их стремлении к первому титулу, рассматривая каждый матч как потенциальный чемпионат. (из отчета Ассошиэйтед Пресс)

Исключительная игра Уилсон помогла Лас-Вегасу стремиться к третьему подряд титулу WNBA, побив еще один рекорд лиги в процессе. (AP)

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