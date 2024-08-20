- Встреча с мужчиной на вокзале Франкфурта

Мужик был задержан в Центральном вокзале Франкфурта, как выразился представитель полиции. Это кровавое происшествие произошло в один из вторников вечером, около 9 часов, рядом с платформой. Преступник попытался сбежать, но был пойман федеральными полицейскими всего в нескольких ярдах от места происшествия. Причины этого акта насилия еще предстоит выяснить, и первоначально не было предоставлено никакой информации об участниках.

Вокзал был закрыт в течение примерно 25 минут из-за полицейской суеты, как объявил представитель после полуночи. Хотя суматоха продолжалась, и некоторые секции вокзала все еще были закрыты, поезда возобновили движение.

Подозреваемый пытался сбежать через прилегающую территорию вокзала, но его побег был пресечен решительными действиями правоохранительных органов. Несмотря на происшествие, железнодорожные службы в конечном итоге возобновили свою работу, позволив поездам следовать по своим расписаниям.

Читайте также: