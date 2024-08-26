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Встреча с многочисленными известными знакомыми на общественном мероприятии

Тейлор Свифт и звезда НФЛ Трэвис Келси организовали встречу в Род-Айленде, которую посетили актриса Блейк Лайвли и актёр Брэдли Купер.

 and  Katherine Bradley
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Трэвис Келс и Тейлор Свифт снова проводят время вместе, хоть и временно.
Трэвис Келс и Тейлор Свифт снова проводят время вместе, хоть и временно.

Певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келсэ - тема этого материала. - Встреча с многочисленными известными знакомыми на общественном мероприятии

Вечеринка не заканчивается: После удачного европейского турне Тейлор Свифт (34) провела несколько дней с возлюбленным Трэвисом Келси (34) и друзьями в Род-Айленде.

Папарацци из "TMZ" заметили Свифт и Келси на океанском особняке Свифт 24 августа. С тех пор, как они виделись в середине июля, когда Келси посетил концерт Свифт в Гelsenkirchen, они не так часто общались. С тех пор оба были заняты: Свифт была в европейском туре, а Келси готовился к сезону своей команды Kansas City Chiefs.

Вечеринка в честь Блейк Лайвли?

Однако и выходные не прошли зря. Свифт и Келси, кажется, устроили большую вечеринку на своем пляжном доме, на которой присутствовали многие знаменитости. По данным американского журнала "People", среди гостей были Блейк Лайвли (37) и ее муж Райан Рейнольдс (47) - похоже, Лайвли отмечала свой 37-й день рождения вместе с ними 25 августа. Свифт и Лайвли дружат уже почти десять лет. Дети Лайвли даже появились в нескольких песнях Свифт, а дочь Джеймс (9) можно услышать в "Gorgeous". Во время вечеринки было много детей, которые играли вокруг пляжного дома.

Также присутствовали Брэдли Купер (49) и его дочь Лиа (7). Подруга Купера Джиджи Хадид (29) не была на вечеринке, но quarterback Патрик Махонс (28) из команды Келси был там с женой и ребенком, а также брат Келси Джейсон Келси (36) и его жена Кайли Келси (32).

Теперь пришла очередь Свифт болеть

По данным "TMZ", у Свифт будет несколько месяцев отдыха до октября, в то время как новый сезон Келси начнется с первой игры 5 сентября. Таким образом, кажется, что скоро Свифт будет на трибуне, поддерживая Келси после того, как она посетила хотя бы 14 его концертов за последние несколько месяцев.

Дети наслаждались праздником на пляжном доме Свифт во время дня рождения Блейк Лайвли 25 августа. Дети Лайвли и другие дети были частью веселой толпы на вечеринке.

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