- Встреча на охоте на птиц в Рудольштадте продолжается

Адреналинщики стекаются на фестиваль стрельбы в Рудольштадте, где можно прокатиться на американских горках, каруселях и даже пострелять из арбалета! После традиционного народного фестиваля, который уже более 300 лет, на лугу Блих в этом году собралось рекордное количество посетителей. Среди них был Министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов от Левой партии. С 74 аттракционами, растянувшимися на километр, от гигантских качелей до лотерейных киосков и еды, фестиваль обещает принять 30 000 посетителей к 25 августа.

По словам организаторов, это крупнейший народный фестиваль в Тюрингии по количеству аттракционов. В этом году посетителей ждут еще больше адреналина: 66-метровая летающая карусель, огромные качели с вращающейся кабинкой и американские горки с 500-метровым треком. В прошлом году на Октоберфесте в Мюнхене главным аттракционом был захватывающий веревочный курс, как рассказал городской организатор Франк Грюнерт.

Фестиваль стрельбы в Рудольштадте получил свое название от скромного начала как конкурс стрельбы из лука в 1722 году 28 августа. В летние месяцы 1788 года поэт Фридрих Шиллер был членом стрелкового клуба Рудольштадта в Волкштедте. Именно там он встретил свою будущую жену, Шарлотту фон Ленгенфельд, и впервые познакомился с поэтом Иоганном Вольфгангом фон Гёте. По сей день традиция стрельбы из лука остается центральной частью фестиваля, кульминацией которого является захватывающее соревнование по стрельбе из арбалета в последний день.

Для получения дополнительной информации посетите сайт мероприятия.

Бодо Рамелов, Министр-президент Тюрингии от Левой партии, посетил фестиваль стрельбы в Рудольштадте в этом году, смешавшись с тысячами посетителей. С более чем 74 аттракционами, в том числе 66-метровой летающей каруселью и огромными качелями с вращающейся кабинкой, фестиваль обещал захватывающее развлечение для всех.

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