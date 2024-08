- Всемирные лагерщики собрались в Харце, с общей целью: "Мир и спокойствие - это цель"

В ночное время они собираются вокруг костра, чтобы поесть, потанцевать и пообщаться, а днем плавают в озерах, готовят еду или занимаются разными видами деятельности. В данный момент в регионе Гарц проживает около 1500 человек, входящих в так называемое сообщество "Радуга". Около недели назад они установили незаконный лагерь в лесной области. Что движет этими людьми и кто они?

"Я просто хочу соединиться с природой и насладиться ею", - говорит участник Джо (38 лет) с длинными волосами и дикой бородой, который приехал сюда из Франкфурта на велосипеде. Он только что принял обнаженную ванну в кристально чистой воде озера, избегая использования шампуня, чтобы минимизировать загрязнение воды.

"С тех пор, как мы здесь, лес оживает. Все расцветает в три раза интенсивнее, с природой во главе", - объясняет он, описывая свой опыт в лагере. Он, возможно, перейдет на другой Радужный фестиваль, добавляет он. Некоторые участники делают это годами.

Глобальное сообщество

"Радужные сборы проходят во всем мире - как более мелкие национальные, так и более крупные международные", - объясняет участник Самуэль. Даты передаются друг другу без официальных объявлений.

Терапевт и консультант по бизнесу, Самуэль недавно вернулся на место лагеря. Новые участники прибывают регулярно, в то время как другие уходят. Многие не остаются на весь срок. "Я был здесь всего два дня", - говорит он. "Я был одет в костюм и галстук - немыслимо сегодня".

На центральном месте лагеря он встречает старых знакомых с других Радужных сборов, приветствуя их долгим объятием. Атмосфера мирная, без давления или спешки. Участники танцуют вместе или загорают, некоторые голые, другие нет. "Нагота здесь обычна, но не является главным и не имеет ничего общего с сексуальностью. Здесь каждый может быть кем хочет", - объясняет Самуэль. Люди спят в палатках или гамаках.

Происхождение в США

Радужные сборы начались в США из движений Вудстока и 68-го года, с культурой коренных американцев, также служившей источником вдохновения, объясняет Самуэль. Первое глобальное событие состоялось в США в 1972 году. Среди основных правил - отсутствие электронной музыки и минимальное использование сотовых телефонов. Алкоголь и наркотики играют незначительную роль. "Большинство людей здесь хотят быть ясными и сбежать от своей повседневной жизни".

Каждый вносит свой вклад, как может, говорит Самуэль. Есть врачи и медсестры. Центральная полевая кухня готовит еду. Нет расписания дежурств. Добровольные пожертвования собираются на еду, привезенную на машинах. Один участник проверяет качество воды с помощью мобильной лаборатории, которая собирается из источника в больших цистернах.

Юридические вопросы

В начале недели рейд, в котором участвовали сотни полицейских, привел к изъятию шлангов из системы чистой воды, эвакуации машин и тушению огней. Области Гослар и Гёттинген, где участники занимают площадь в 200 гектаров в зоне ландшафтной защиты, считают Радужную семью помехой. Их беспокоят лесные пожары, и они ввели запрет на доступ, делая лагерь незаконным.

Однако рейда не планируется, среди прочего из-за затрат, сказала член совета округа Гёттинген Марлис Дорниден (ХДС) во вторник. Пожарная служба регулярно летает над территорией с дронами и объявляет запрет на доступ через громкоговорители.

"Это как маленький побег для меня", - говорит Йов из Израиля, который в настоящее время разжигает огонь в печи центральной кухни. Он сражался в войне в Газе четыре месяца. "Мы все просто хотим мира здесь - это конечная цель".

На этих мероприятиях демонстрируется другой образ жизни, говорит Карлос из Италии. Он впервые посетил Радужный сбор в 2000 году. "Мы не нуждаемся в стольких правилах в повседневной жизни, если уважаем друг друга и природу".

Примерно 1500 человек из 63 стран планируют остаться здесь примерно до 3 сентября, по словам участников. После этого они планируют убрать территорию и покинуть район около городов Бад-Грунд и Клаусталь-Целлерфельд.

Жизненная философия

Однако продолжают прибывать новые люди. Например, Тереза, которая ходит в лагерь с девятилетней дочерью после захода солнца. "Нет места, где моя дочь чувствует себя более дома", - говорит она. Быть "Радугой" - это жизненная философия для нее.

Достигнув центральной площади, ее тепло приветствуют "братья и сестры", как называют себя участники. Новичков часто приветствуют словами "Добро пожаловать домой". Hundreds of participants sit in a large circle around a fire. The police allow the fire that evening, "as long as it doesn't grow bigger".

Even a hiker isn't bothered by the illegal campers. "They produce less litter than day tourists from Hannover or Braunschweig and clean up," says Thorsten from Goslar. "These people here don't bother me - live and let live."

