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Всемирный морской совет: достижение климатических целей остается достижимым

 and  Max Becker
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Участники находятся в движении на день открытия морской коммерческой выставки SMM.
Участники находятся в движении на день открытия морской коммерческой выставки SMM.

- Всемирный морской совет: достижение климатических целей остается достижимым

Глава Международной морской организации (IMO), Арсенио Домингес, считает, что отрасль судоходства находится на правильном пути к достижению своей цели по защите климата. "Мы продвигаемся вперед", - заявил Домингес на мероприятии SMM, выставке судостроения, машиностроения и морской техники в Гамбурге. В прошлом году члены IMO решили, что мировой флот должен стремиться к нейтральности в отношении климата к 2050 году. Нейтральность означает отсутствие воздействия на климат. Сейчас более 170 стран являются членами IMO, в том числе Германия, США и Китай.

Домингес считает, что цель на 2050 год достижима. Он уверен, что ключевую роль сыграет продвинутая технология. Однако преобразование судоходной промышленности сопряжено с трудностями, сказал глава IMO. "Есть затраты". По данным Международного энергетического агентства, судоходство в 2022 году внесло вклад примерно в 2% глобальных выбросов CO2 от использования энергии.

Генеральный директор MAN Energy Solutions из Аугсбурга, Уве Лаубер, заявил на выставке, что соответствующая технология уже exists. Компания уже некоторое время предлагает альтернативные решения для питания. "Это не вопрос доступности технологии", - сказал Лаубер, который также входит в совет Германии по водороду. "Речь идет о получении альтернативных видов топлива". Компания предлагает двигатели и пропеллеры для судоходства, среди прочего.

Лаубер, критически оценивая политику Германии в области водорода, заявил, что много споров, но четких действий не хватает. Деньги - не проблема, так как миллиарды доступны. Не хватает решений. "Нам нужен водород - в больших количествах", - сказал Лаубер. Судоходству необходимо заменить миллионы тонн тяжелого масла, и для этого нужен водород.

Домингес подчеркнул, что Китай, будучи одной из более чем 170 стран в IMO, играет решающую роль в достижении цели отрасли по нейтральности в отношении климата к 2050 году. Доступность соответствующей технологии для этого перехода, упомянутый CEO MAN Energy Solutions Уве Лаубер, дает надежду на более экологически чистое судоходство, даже в крупных морских странах, таких как Китай.

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