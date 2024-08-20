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"Всемирно известная" вертолетная площадка, расположенная в Бурдж аль-Араб, отмечает свое 25-летие.

Расположенный на 212 метров над океаном, вертолетная площадка Бухра ал-Араб опасно выступает из характерной формы паруса здания.

 and  Ann Bradley
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Выше 59-го этажа отеля Бурдж Аль-Араб эта вертолетная площадка переводит взгляд на берег Дубай. С...
Выше 59-го этажа отеля Бурдж Аль-Араб эта вертолетная площадка переводит взгляд на берег Дубай. С 1999 года она является серединой собрания известных мировых спортсменов.

"Всемирно известная" вертолетная площадка, расположенная в Бурдж аль-Араб, отмечает свое 25-летие.

В финансовом и строительном секторах еще не достигли пика своего развития. Город еще не получил признание как центр для состоятельных и влиятельных людей. В то время самым высоким сооружением оставался первый небоскреб, построенный в Дубае: Мировой торговый центр, высота которого составляла всего 149 метров.

В том году известная британская архитектурная фирма Atkins Global была приглашена офисом правителя Дубая для проектирования здания, которое оставило бы неизгладимый след в мировом сообществе, связав его с ОАЭ. В сущности, они хотели поставить Эмираты на карту мира.

Симон Крисп, управляющий директор Atkins в регионе Ближнего Востока в то время, вспоминал, что ему было поручено предоставить ОАЭ визуальный символ значимости, подобный Оперному театру в Сиднее для Австралии или Эйфелевой башни в Париже для Франции.

Международная команда архитекторов в течение семи лет втайне разрабатывала концепцию искусственного острова и строила здание высотой 321 метр.

В 1999 году был представлен грандиозный Бурдж аль-Араб (в переводе с арабского «Арабская башня»), который стал магнитом для международной элиты. Он стал синонимом роскоши, от люксовых номеров до редких морских обитателей, обитающих в аквариуме.

Однако есть одна особенность, которая, по мнению многих, больше всего способствовала репутации Бурдж аль-Араба.

Птичий глаз

На высоте 212 метров над уровнем моря отель гордится вертолетной площадкой, которая опасно выступает из парусовидной формы здания.

Как рассказал бывший управляющий директор Бурдж аль-Араба Энтони Коста в интервью CNN в 2019 году, основной задачей было гарантировать структурную прочность вертолетной площадки, сохраняя при этом общий архитектурный дизайн отеля. Вертолетная площадка шириной 27 метров может выдерживать максимальную нагрузку в 7,5 тонн.

«Вертолетная площадка должна была соответствовать tanto структурным, как и безопасным требованиям по посадке», - сказал Крисп в интервью CNN в 2019 году. «Наша цель состояла в том, чтобы минимизировать видимую опору из стали, чтобы она казалась парящей».

Вертолетная площадка в основном служит частью роскошного сервиса консьержа отеля, предлагая гостям варианты трансфера из аэропорта на Rolls-Royce или вертолетом. Авиаперевозки являются одним из самых популярных вариантов среди гостей, как отметил Коста, с многочисленными ежемесячными пассажирами и вылетами.

Легендарные трюки

Кроме своей основной функции, вертолетная площадка славится своими головокружительными и захватывающими трюками.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер начал эту тенденцию в 2005 году, сыграв показательный матч против Андре Агасси на импровизированном корте, сняв все это с вертолета. Федерер вернулся на вертолетную площадку в 2012 году, выступая в паре с Новаком Джоковичем.

Вертолетная площадка даже была превращена в мини-поля для гольфа, где легенды гольфа, такие как Тайгер Вудс и Рори МакИлрой, могли начать игру над Персидским заливом.

В 2017 году вертолетная площадка стала местом импровизированного ринга для британского боксера Энтони Джошуа, чтобы потренироваться.

Самый дерзкий трюк на данный момент произошел в 2013 году, когда гоночный автомобиль Формулы 1 был поднят на вертолетную площадку, позволив Дэвиду Култхарду выполнять «бублики» на personnalized поверхности. Инженеры Atkins были снова привлечены, чтобы гарантировать безопасное проведение шоу.

С тех пор вертолетная площадка стала платформой для экстремалов и смельчаков, принимая рекордные прыжки на кайте, трюки на BMX и парашюты. В 2023 году польский пилот Лукаш Цепела вошел в историю, став первым человеком, приземлившимся на вертолетной площадке Бурдж аль-Араба на самолете.

Многие другие трюки отклоняются, согласно Косте: «Каждый предлагаемый трюк проходит тщательную оценку с точки зрения логистики, безопасности и осуществимости, прежде чем он будет реализован».

Место для свадеб

Трюки прославили вертолетную площадку на весь мир, но отель также предложил более безопасные способы насладиться ею.

С 2014 года вертолетная площадка доступна для церемоний, организованных специализированным «архитектором свадеб», с начальной стоимостью $55,000, хотя некоторые события якобы превышают миллионы долларов.

Место также зарезервировано для роскошных частных вечеринок с настраиваемым декором. Любимый момент Косты на вертолетной площадке произошел во время празднования 50-летия гостя в 2018 году:

«Мы перекрасили вертолетную площадку, чтобы она гласила «С днем рождения» с ее именем, которое она могла видеть из вертолета, когда приземлялась», - вспоминал он.

Такие роскошные события и расходы могут показаться излишними, но как символ величия Дубая и зрелищности, есть ответственность поддерживать эти роскошные мероприятия.

Как объясняет Коста, события в Бурдж аль-Арабе «повышают статус Дубая и его репутацию в организации незабываемых опытов».

Министерства правительства часто сотрудничают с отелем для проведения мероприятий на вертолетной площадке и широко используют ее в рекламных кампаниях.

Бурдж аль-Араб был изначально запланирован с целью установления Дубая и ОАЭ на мировой карте.

Четверть века спустя после своего открытия, эта цель была достигнута - во многом благодаря самой известной вертолетной площадке в мире.

Примечание редактора: эта история была впервые опубликована в 2019 году и обновлена в августе 2024 года.

После грандиозного открытия Бурдж аль-Араба в 1999 году он быстро стал магнитом для международной элиты, предлагая роскошные опыты, такие как перевозки на вертолете для гостей.

Исследование Бурдж anotóра через Записанный Футаж
Исследуя роскошь Сuite Royal отеля Burj Al Arab за $25,000 в сутки, доступного ранее только для самых богатых элит, благодаря предоставлению отелем экскурсий с личным сопровождающим.

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