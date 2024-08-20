"Всемирно известная" вертолетная площадка, расположенная в Бурдж аль-Араб, отмечает свое 25-летие.

В финансовом и строительном секторах еще не достигли пика своего развития. Город еще не получил признание как центр для состоятельных и влиятельных людей. В то время самым высоким сооружением оставался первый небоскреб, построенный в Дубае: Мировой торговый центр, высота которого составляла всего 149 метров.

В том году известная британская архитектурная фирма Atkins Global была приглашена офисом правителя Дубая для проектирования здания, которое оставило бы неизгладимый след в мировом сообществе, связав его с ОАЭ. В сущности, они хотели поставить Эмираты на карту мира.

Симон Крисп, управляющий директор Atkins в регионе Ближнего Востока в то время, вспоминал, что ему было поручено предоставить ОАЭ визуальный символ значимости, подобный Оперному театру в Сиднее для Австралии или Эйфелевой башни в Париже для Франции.

Международная команда архитекторов в течение семи лет втайне разрабатывала концепцию искусственного острова и строила здание высотой 321 метр.

В 1999 году был представлен грандиозный Бурдж аль-Араб (в переводе с арабского «Арабская башня»), который стал магнитом для международной элиты. Он стал синонимом роскоши, от люксовых номеров до редких морских обитателей, обитающих в аквариуме.

Однако есть одна особенность, которая, по мнению многих, больше всего способствовала репутации Бурдж аль-Араба.

Птичий глаз

На высоте 212 метров над уровнем моря отель гордится вертолетной площадкой, которая опасно выступает из парусовидной формы здания.

Как рассказал бывший управляющий директор Бурдж аль-Араба Энтони Коста в интервью CNN в 2019 году, основной задачей было гарантировать структурную прочность вертолетной площадки, сохраняя при этом общий архитектурный дизайн отеля. Вертолетная площадка шириной 27 метров может выдерживать максимальную нагрузку в 7,5 тонн.

«Вертолетная площадка должна была соответствовать tanto структурным, как и безопасным требованиям по посадке», - сказал Крисп в интервью CNN в 2019 году. «Наша цель состояла в том, чтобы минимизировать видимую опору из стали, чтобы она казалась парящей».

Вертолетная площадка в основном служит частью роскошного сервиса консьержа отеля, предлагая гостям варианты трансфера из аэропорта на Rolls-Royce или вертолетом. Авиаперевозки являются одним из самых популярных вариантов среди гостей, как отметил Коста, с многочисленными ежемесячными пассажирами и вылетами.

Легендарные трюки

Кроме своей основной функции, вертолетная площадка славится своими головокружительными и захватывающими трюками.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер начал эту тенденцию в 2005 году, сыграв показательный матч против Андре Агасси на импровизированном корте, сняв все это с вертолета. Федерер вернулся на вертолетную площадку в 2012 году, выступая в паре с Новаком Джоковичем.

Вертолетная площадка даже была превращена в мини-поля для гольфа, где легенды гольфа, такие как Тайгер Вудс и Рори МакИлрой, могли начать игру над Персидским заливом.

В 2017 году вертолетная площадка стала местом импровизированного ринга для британского боксера Энтони Джошуа, чтобы потренироваться.

Самый дерзкий трюк на данный момент произошел в 2013 году, когда гоночный автомобиль Формулы 1 был поднят на вертолетную площадку, позволив Дэвиду Култхарду выполнять «бублики» на personnalized поверхности. Инженеры Atkins были снова привлечены, чтобы гарантировать безопасное проведение шоу.

С тех пор вертолетная площадка стала платформой для экстремалов и смельчаков, принимая рекордные прыжки на кайте, трюки на BMX и парашюты. В 2023 году польский пилот Лукаш Цепела вошел в историю, став первым человеком, приземлившимся на вертолетной площадке Бурдж аль-Араба на самолете.

Многие другие трюки отклоняются, согласно Косте: «Каждый предлагаемый трюк проходит тщательную оценку с точки зрения логистики, безопасности и осуществимости, прежде чем он будет реализован».

Место для свадеб

Трюки прославили вертолетную площадку на весь мир, но отель также предложил более безопасные способы насладиться ею.

С 2014 года вертолетная площадка доступна для церемоний, организованных специализированным «архитектором свадеб», с начальной стоимостью $55,000, хотя некоторые события якобы превышают миллионы долларов.

Место также зарезервировано для роскошных частных вечеринок с настраиваемым декором. Любимый момент Косты на вертолетной площадке произошел во время празднования 50-летия гостя в 2018 году:

«Мы перекрасили вертолетную площадку, чтобы она гласила «С днем рождения» с ее именем, которое она могла видеть из вертолета, когда приземлялась», - вспоминал он.

Такие роскошные события и расходы могут показаться излишними, но как символ величия Дубая и зрелищности, есть ответственность поддерживать эти роскошные мероприятия.

Как объясняет Коста, события в Бурдж аль-Арабе «повышают статус Дубая и его репутацию в организации незабываемых опытов».

Министерства правительства часто сотрудничают с отелем для проведения мероприятий на вертолетной площадке и широко используют ее в рекламных кампаниях.

Бурдж аль-Араб был изначально запланирован с целью установления Дубая и ОАЭ на мировой карте.

Четверть века спустя после своего открытия, эта цель была достигнута - во многом благодаря самой известной вертолетной площадке в мире.

Примечание редактора: эта история была впервые опубликована в 2019 году и обновлена в августе 2024 года.

После грандиозного открытия Бурдж аль-Араба в 1999 году он быстро стал магнитом для международной элиты, предлагая роскошные опыты, такие как перевозки на вертолете для гостей.

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