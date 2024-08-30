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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Всемирная организация здравоохранения объявила пол панды

 and  Max Becker
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Всемирная организация здравоохранения объявила пол панды

После недели со дня рождения в Берлинском зоопарке пол был открыт у панд-близнецов. Оба — самки, как объявил зоопарк. Они по-прежнему напоминают маленьких, голых морских свинок с белым пухом, но характерные пандовые отметины на ушах, глазах и лямках уже проявляются, как подтвердил директор зоопарка Андреас Книерием. "Эти двое полны жизни и растут прекрасно".

Причина черно-белой шерсти панд остается неясной с научной точки зрения, заявил зоопарк. Предполагается, что окраска служит либо маскировкой, либо общению между пандой.

Мама-панда Менг Менг родила своих маленьких чудес 22 августа. Немецко-китайская команда круглосуточно ухаживает за новорожденными, по очереди с Менг Менг. "Как только эти сокровища наберут достаточно размера и подвижности, они присоединятся к посетителям зоопарка — но это займет некоторое время", — добавил Книерием.

До 2019 года Менг Менг никогда не рожала. В том году она основала семью, родив двух самцов по имени Пи и Паул. Они пользовались большой любовью у посетителей зоопарка, но в конце предыдущего года вернулись в Китай в соответствии с политикой панд-дипломатии Народной Республики. Как и их родители, маленькие панды также представляют Китай, предоставляемые выбранным странам в рамках этой дипломатической инициативы.

Европейский союз заинтересован в наблюдении за растущими пандой, так как у него есть партнерство по пандой с Китаем. Ассоциации зоопарков Европейского союза могут потенциально изучить успешное управление и разведение панд в Берлинском зоопарке.

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