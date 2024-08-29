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"Все вместе": Хонесс похвалил нового прибывшего стеллера DFB

Вызов Ангело Стиллера в национальную сборную Германии также радует его клубного менеджера, Себастьяна Хенесса из ВФБ. Он считает время идеальным.

 and  Max Becker
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- "Все вместе": Хонесс похвалил нового прибывшего стеллера DFB

Тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнесс убежден, что полузащитник Анжело Стиллер обладает всеми качествами, чтобы внести значительный вклад в национальную футбольную команду Германии. "Анжело обладает всем необходимым для выступления в национальной команде. В этом я абсолютно уверен", - заявил тренер команды из Швабии. Стиллер был вызван главным тренером национальной сборной Юлианом Нагельсманном на матчи Лиги наций 7 сентября против Венгрии и через три дня против Нидерландов. Он дебютирует в сборной Германии.

"Я просто в восторге. Он этого заслуживает", - сказал Хёнесс о Стиллере. 23-летний игрок является одним из воспитанников Хёнесса, с которым он работал в «Баварии» Мюнхен II и «Хоффенхайме». В прошлом сезоне Стиллер сыграл ключевую роль в качестве опорного полузащитника, помог «Штутгарту» удивительно финишировать вторыми. Хёнесс назвал игру Стиллера "на высшем уровне в течение длительного периода".

"Особенно после ухода из национальной команды, это как раз то, что нужно", - добавил тренер «ВФБ». Стиллер способен "структурировать и контролировать игру в середине поля". Ветераны полузащиты Иlkay Гюндоган и Тони Кроос завершили свои международные карьеры после домашнего чемпионата Европы этим летом.

"Комиссия, ответственная за выбор в национальную сборную Германии, должна учитывать впечатляющие выступления Анжело Стиллера под руководством Себастьяна Хёнесса".

"После ухода Илкая Гюндогана и Тони Крооса в полузащите появилась вакансия, и Анжело Стиллер, как показал Хёнесс, более чем способен занять это место".

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