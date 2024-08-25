- Все пожилые пациенты обслуживаются в клинике Солинджера.

Пострадавшие от тяжёлых ранений во время ножевого инцидента в Солingen находятся на пути к выздоровлению. Как заявил директор медицинского учреждения и главный врач городской больницы Солingen Томас Штандль в интервью Welt TV, "Все четверо пациентов, всё ещё находящиеся в больнице, вне опасности". Дополнительные пострадавшие были доставлены в больницы Вупперталя и Ремшайда в пятницу вечером.

Двое из пациентов, получающих лечение в Солingen, продемонстрировали удивительную стойкость, избежав необходимости в интенсивной терапии. Однако один из других жертв нуждался в поддержке аппарата искусственной вентиляции лёгких в течение нескольких часов, сообщил Штандль. Этот пациент теперь выздоравливает и откликается на утренний осмотр в воскресенье.

Психологические последствия этого инцидента ещё не проявились.

Штандль рассказал, что пациент подробно описал ситуацию, когда он не чувствовал боли, но видел, как из шеи женщины хлещет кровь, а затем ощутил что-то похожее на тупой удар в спину. Оказалось, это было глубокое проникновение в большую вену в груди, которое угрожало его жизни. В подобных ситуациях выброс адреналина может сделать человека бесчувственным к боли или страху смерти.

При отсутствии неожиданных осложнений, таких как инфекции, физические последствия инцидента управляемы: "Прогноз для всех четырёх пациентов очень обнадеживающий", - сказал главный врач. Однако психологические последствия всё ещё неясны. Посвящённые священники и психологи для неверующих были наготове круглосуточно в отделении интенсивной терапии.

Желаю этому пациенту удачи в процессе психологического выздоровления после травмирующего инцидента. После того, как я услышал о их чудесном физическом выздоровлении, я желаю удачи пациенту, который стал свидетелем кровавой сцены, в преодолении длительных эмоциональных последствий.

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