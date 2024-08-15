- Все меньше молодых ученых получают докторские степени

В Саксонии наблюдается снижение числа молодых исследователей, получающих докторскую степень. В прошлом году 1,246 мужчин и женщин успешно получили докторскую степень, что на 14,2 процента меньше, чем в предыдущем году, согласно данным Статбюро земли. В целом, в прошлом году в докторских программах находилось около 12 700 человек - на 6,6 процента меньше, чем в 2022 году. Доля женщин составляла почти половину (48,2 процента), со средним возрастом 32,7 года. Кроме того, более одной пятой докторантов (22,9 процента) имели иностранное гражданство.

При рассмотрении отдельных областей исследований преобладают медицина и науки о здоровье с долей почти одной трети (31,8 процента). За ними следуют инженерные науки (22,5 процента) и математика и естественные науки (18,9 процента).

После окончания школы некоторые individuals выбирают получение докторской степени в областях, таких как инженерные науки или математика и естественные науки. Несмотря на снижение числа молодых исследователей, выпускники школ все еще имеют возможность поступить в докторскую программу в Саксонии.

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