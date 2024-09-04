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СпортНовостиСоединенное Королевство

Все люди плакали: триумфальный Хаусбергер отмечает золотую победу

После индивидуальной гонки с раздельным стартом Маике Хаусбергер и вся ее команда расплакались. 29-летней девушке не落ちвает слов. Subsequent award seems within reach.

 and  Yaroslav Smith
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После соревнований паралимпийская победительница Маике Хаусбергер расплакалась.
После соревнований паралимпийская победительница Маике Хаусбергер расплакалась.

- Все люди плакали: триумфальный Хаусбергер отмечает золотую победу

Хаусбергер, 29-летняя велосипедистка с параличом левой стороны, расплакалась от радости, завоевав золото на Паралимпиаде в индивидуальной гонке с раздельным стартом в Клиши-су-Буа. Она опередила своих соперниц, поблагодарив за успех свою команду, в том числе технический персонал, механиков и физиотерапевтов. Хаусбергер преодолела дистанцию 14,2 км за 21:45.30, обеспечив себе комфортное преимущество над британкой Франчес Браун.

Сомнения на финише

По окончании гонки Хаусбергер не была уверена в своей победе, пока ей не показали результаты. Ее охватило волнение, и она воскликнула: "Это потрясающе!"

Ее путь не всегда был гладким. До перехода в парациклом в 2018 году Хаусбергер занималась паратриатлоном, но бросила тренировки на высоком уровне, когда ее класс не был отобран для Паралимпиады. "Я неоднократно задумывалась о том, чтобы бросить все. Последние годы были непростыми", - вспоминает Хаусбергер.

Переход к велоспорту

Несмотря на трудности, Хаусбергер сохранила страсть к спорту. Она переключилась на парациклом и тренировалась в центре Котбуса. Через десять месяцев она стала чемпионкой мира в шоссейной гонке, и успехи продолжались, с пятью дополнительными мировыми титулами tanto в трековом, так и в шоссейном велоспорте.**

Медальер Хаусбергер еще не полон. Она надеется добавить еще одну медаль в финальной шоссейной гонке в субботу. На предыдущих чемпионатах мира в Глазго она завоевала бронзу. "В этом событии действительно есть что-то особенное", - улыбается она.

Серебряный триумф Теуба

56-летний Майкл Теубер, также парализованный от пояса вниз, имел причины для празднования, завоевав серебро. Он уступил только Испании Рикардо Тен Аргилесу. "Я в восторге!" - восклицает Теубер, сияя лицом.

В марте он пострадал в серьезной аварии на Lanzarote, сломав несколько ребер, грудной позвонок и ключицу. "Этот год был трудным из-за весенней аварии, но я все же смог завоевать медаль", - подчеркивает Теубер.

Зейен-Гайлс и Шиндлер завоевывают бронзу

Анника Зейен-Гайлс и Маттиас Шиндлер добавили к медальной коллекции Германии, заняв третье место. Несмотря на то, что ей не удалось завоевать золото на Tokyo 2021, 39-летняя Зейен-Гайлс была более чем довольна. "Я рада уйти с бронзой", - говорит она. Шиндлер успешно защитил свою бронзовую медаль трехлетней давности.

Британка Франчес Браун показала сильную борьбу в индивидуальной гонке с раздельным стартом, в итоге заняв второе место, всего в нескольких секундах позади Хаусбергер. После своей успешной кампании в Глазго Хаусбергер надеется добавить еще одну медаль к своей коллекции в финальной шоссейной гонке для Великобритании на Паралимпиаде.

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