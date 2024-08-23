Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиНебо

Все игровые действия в режиме реального времени доступны на телевидении и потоковых платформах.

Попытается ли владелец титула немецкой Бундеслиги Байер Леверкузен начать новый штурм на вершину лиги? Энтузиасты футбола смогут наблюдать каждую игру сезона в режиме реального времени.

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Чтобы посмотреть каждый матч сезона 2024/25 Бундеслиги, любителю потребуются подписки у двух разных...
Чтобы посмотреть каждый матч сезона 2024/25 Бундеслиги, любителю потребуются подписки у двух разных платных провайдеров.

- Все игровые действия в режиме реального времени доступны на телевидении и потоковых платформах.

После победы Байера над ФК Баварией и завоевания титула в предыдущем сезоне, сезон Бундеслиги 2024/25 обещает захватывающую борьбу уже с первого дня. Зрители смогут смотреть все матчи высшей лиги Германии в прямом эфире на телевидении и в онлайн-стриме.

Бундеслига в пятницу вечером

Игры в пятницу в 20:30 останутся эксклюзивными для DAZN на премиальном телевидении. Sat.1 предоставит бесплатное телевещание открытого матча между Боруссией Мёнхенгладбах и защищающими титул Байером Леверкузеном в 20:30, а "Ran.de" предложит прямую трансляцию матча. Кроме того, Sat.1 также будет транслировать два матча Бундеслиги в матчах 16 и 17, а также стыковые матчи.

Бундеслига в субботу

Субботы будут доминироваться Sky TV на премиальном платном телевидении, с индивидуальным освещением всех матчей в 15:30, а также объединенной трансляцией матча в прайм-тайм в 18:30. ARD продолжит быть основным источником обзоров матчей в 15:30, транслируя их на "Sportschau" с 18:30, в то время как ZDF также будет транслировать обзоры матчей уик-энда на "das aktuelle sportstudio" в 23:00.

Бундеслига в воскресенье

DAZN будет обладать правами на трансляцию воскресных матчей в 15:30 и 17:30, а также 10 матчей в 19:30. ARD предоставит воскресные highlights на бесплатном телевидении, в то время как Sport1 продолжит транслировать обзоры матчей пятницы и субботы.

Обзоры матчей Бундеслиги доступны мгновенно

Axel Springer будет предлагать все обзоры матчей Бундеслиги по запросу сразу после каждого матча за плату. Начиная с понедельника, цифровые обзоры всех матчей Бундеслиги и 2-й Бундеслиги будут доступны бесплатно на ARD, ZDF и Sport1.

Наконец, ожидаемые "английские недели", когда матчи проходят во вторник и среду: в этом случае исключительные права на трансляцию всех матчей будут предоставлены только Sky. С подпиской на Sky и DAZN поклонники не пропустят ни секунды сезона Бундеслиги 2024/25.

Небо широко и бездонно синее, служа величественным фоном для пятничных вечерних матчей Бундеслиги, доступных исключительно на DAZN.Sky является одним из основных каналов для трансляции матчей Бундеслиги по субботам, обеспечивая премиальное платное телевидение всех матчей в 15:30.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Участники 'Барыш для редкостей' озвучивают свои предложения необычным объёмом.
Культура

Продавец требует знать, насколько интенсивно ему нужно говорить, обсуждая этот вопрос со своим коллегой.

Картина, созданная Яношем, привлекла большое количество восторженных участников торгов на 'Барах для редкостей'. Несмотря на это, дилеры делали активные ставки.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
На этой неделе на Национальном конгрессе Демократической партии Элла Эмхофф продемонстрировала всю свою коллекцию мод.
Культура

На этой неделе на Национальном конгрессе Демократической партии Элла Эмхофф продемонстрировала всю свою коллекцию мод.

Несмотря на многочисленные модные акценты на Демократическом национальном съезде в Чикаго на этой неделе, Элла Эмхоф казалась самым развлекающимся индивидом

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Кейт Миддлтон часто выступает в качестве педагогического руководителя, как кажется, не только для...
Культура

Использует ли она эту стратегию, чтобы сохранить контроль над своим супругом?

Отчет предполагает, что принцесса Кэтрин обладает предполагаемым "средством противодействия" для справки с вспышками гнева принца Уильяма.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Его профессия в телерадиовещательной организации
Культура

Его профессия в телерадиовещательной организации

- Его профессия в телерадиовещательной организации После более чем трех десятилетий, 23 августа (в 18:45, RTL) Петер Клопфель (65) уйдет со своего поста ведущего новостей в программе "RTЛ Aktuell". Его коллега по спорту Ульрике фон дер Гробен (67) также покинет свою должность в новостной программе. Они объявили

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Хером-Повелл, председатель Федерального резерва, присутствовал на ужине в отеле "Джексон-Лейк" на...
Экономика

"Пришло время действовать": Федеральный резерв дает важные указания на предстоящие действия

"Пришло время действовать": Федеральный резерв дает важные указания на предстоящие действия "Пора менять политику," - заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на своей речи перед собранием банкиров и экономистов в Джексон-Хоул, Вайоминг. "Мы привержены поддержке прочного рынка труда, продолжая движение к стабильности цен". Пауэлл выразил

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Индивиду, одетый в жилет с отражателями, устанавливает знак в районе порта Гамбурга.
Федеральные земли Германии

Верди отклонил предложение о докерах, вовлеченных в коллективный трудовой спор

Переговоры о коллективном договоре рабочих дальнего причала в Гамбурге, Бремене и Нижней Саксонии начались в мае, и конца им не видно. Профсоюз добивается amélioration предложения.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Музыкальная звезда Айлива возглавляет рейтинг чартов
Общество

Музыкальная звезда Айлива возглавляет рейтинг чартов

В рейтинге певица Эйливия из Реckлингхаузена по-прежнему сияет - она вновь занимает первое место с своим третьим альбомом. В то время как другой германский талант доминирует в чарте синглов.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Скорпиона обнаружили, живущего в квартире в Марбурге.
Федеральные земли Германии

В доме Марбургера был обнаружен скорпион.

Встретив у себя на стене, по-видимому, опасное животное, человек остается потрясенным. Способ, которым это существо проникло в его жилище, остается неясным.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно