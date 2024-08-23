- Все игровые действия в режиме реального времени доступны на телевидении и потоковых платформах.

После победы Байера над ФК Баварией и завоевания титула в предыдущем сезоне, сезон Бундеслиги 2024/25 обещает захватывающую борьбу уже с первого дня. Зрители смогут смотреть все матчи высшей лиги Германии в прямом эфире на телевидении и в онлайн-стриме.

Бундеслига в пятницу вечером

Игры в пятницу в 20:30 останутся эксклюзивными для DAZN на премиальном телевидении. Sat.1 предоставит бесплатное телевещание открытого матча между Боруссией Мёнхенгладбах и защищающими титул Байером Леверкузеном в 20:30, а "Ran.de" предложит прямую трансляцию матча. Кроме того, Sat.1 также будет транслировать два матча Бундеслиги в матчах 16 и 17, а также стыковые матчи.

Бундеслига в субботу

Субботы будут доминироваться Sky TV на премиальном платном телевидении, с индивидуальным освещением всех матчей в 15:30, а также объединенной трансляцией матча в прайм-тайм в 18:30. ARD продолжит быть основным источником обзоров матчей в 15:30, транслируя их на "Sportschau" с 18:30, в то время как ZDF также будет транслировать обзоры матчей уик-энда на "das aktuelle sportstudio" в 23:00.

Бундеслига в воскресенье

DAZN будет обладать правами на трансляцию воскресных матчей в 15:30 и 17:30, а также 10 матчей в 19:30. ARD предоставит воскресные highlights на бесплатном телевидении, в то время как Sport1 продолжит транслировать обзоры матчей пятницы и субботы.

Обзоры матчей Бундеслиги доступны мгновенно

Axel Springer будет предлагать все обзоры матчей Бундеслиги по запросу сразу после каждого матча за плату. Начиная с понедельника, цифровые обзоры всех матчей Бундеслиги и 2-й Бундеслиги будут доступны бесплатно на ARD, ZDF и Sport1.

Наконец, ожидаемые "английские недели", когда матчи проходят во вторник и среду: в этом случае исключительные права на трансляцию всех матчей будут предоставлены только Sky. С подпиской на Sky и DAZN поклонники не пропустят ни секунды сезона Бундеслиги 2024/25.

Небо широко и бездонно синее, служа величественным фоном для пятничных вечерних матчей Бундеслиги, доступных исключительно на DAZN.Sky является одним из основных каналов для трансляции матчей Бундеслиги по субботам, обеспечивая премиальное платное телевидение всех матчей в 15:30.

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