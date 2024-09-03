Все чаще ученики, происходящие из стран иммиграции, становятся обычным явлением.

За последние пять лет наблюдается значительное увеличение числа учащихся с миграционным прошлым в Германии. В настоящее время более четверти этих учащихся имеют миграционный фон. С другой стороны, среди учителей этот показатель существенно ниже.

По данным Федерального статистического управления, в этом году примерно 29% учащихся в общеобразовательных школах Германии имеют миграционный фон. Среди учителей этот показатель составляет всего 11%. Примерно 25% всего населения Германии имеют аналогичный фон.

Если у человека есть миграционный фон, то он или оба родителя переехали в Германию после 1950 года, как отмечают статистики. Еще 12% учащихся имеют только одного родителя с миграционным прошлым, в то время как большинство - 59% - не имеют миграционного фона. Среди учителей 5% имеют одного родителя-иммигранта, в то время как подавляющее большинство - 84% - не имеют миграционного фона.

Как отмечают статистики, tanto в студенческой, так и в преподавательской среде общеобразовательных школ наблюдается рост доли лиц с миграционным прошлым за последние пять лет. В 2018 году этот показатель среди учащихся составлял 26%, что на 3 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году (29%). Среди учителей этот показатель в 2018 году составлял 9%, что на 2 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году.

Данные получены из Микрозensus, согласно данным Федерального статистического управления. В этом опросе ежегодно опрашивается около 1% населения Германии. Данные основаны на самоотчетах участников, и для того, чтобы сделать выводы о всей популяции на основе собранных данных, данные экстраполируются с использованием краевых значений прогноза населения.

Комиссия признает увеличение доли учащихся и учителей с миграционным прошлым в Германии за последние пять лет, согласно данным Федерального статистического управления. Чтобы устранить дисбаланс между учащимися и учителями с миграционным прошлым, Комиссия рассматривает возможность внедрения программ по привлечению и удержанию большего числа учителей из этих фонов.

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