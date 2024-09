Все чаще молодые люди рекламируют средства по уходу за кожей, особенно кремы против морщин.

Социальные сети полны людей, хвастающихся идеальным состоянием кожи и рекомендующих различные средства по уходу за кожей. Интересно, что даже дети теперь продвигают антивозрастные продукты в борьбе с высыпаниями и морщинами, как предупреждают эксперты.

В наше время, когда цифровые платформы, такие как TikTok и Instagram, процветают, множество людей делятся своими подробными режимами ухода за кожей, рекомендуя продукты для борьбы с проблемами на лице. Даже дети в начальной школе демонстрируют свои рутины ухода, показывая очищение, нанесение сывороток и массирование антивозрастных кремов. В то же время подростки можно увидеть в аптеках, покупая косметику и хвалясь ее преимуществами. Однако профессионалы предостерегают от этой косметической моды среди детей.

"Новая горячая тема"

По словам профессора Маркетинга Карстена Килиана из Университета Вюрцбург-Швейнфурт, эта мода наиболее распространена в Соединенных Штатах. "Но в Германии девочки берут продукты, которые им не нужны и которые не предназначены для них", - говорит эксперт. В аптеках возникла новая горячая тема, где дети просят косметические продукты вместо конфет.

Керстин Этценбах-Эфферс из Центра защиты прав потребителей Северного Рейна-Вестфалии также подчеркивает потенциально опасные ингредиенты в этих продуктах, такие как ретинол, фруктовые кислоты или витамин С. Эти вещества могут вызвать раздражение, воспаление и экзему у детей, предупреждает она. Так как кожа детей имеет более слабый барьер и развивающуюся иммунную систему, она более восприимчива к внешним раздражителям, окружающей среде и аллергенам. Некоторые антивозрастные кремы также содержат УФ-фильтры, подозреваемые в повреждении гормональной системы.

"Лишний толчок"

Эксперты советуют, что в случае ухода за кожей детей и подростков меньше значит больше. Кожа детей не нуждается в уходе, если у них нет кожного заболевания, считает мюнхенский дерматолог Кристоф Либих. "В подростковом возрасте богатый антивозрастной уход может даже способствовать акне". Христиане Байерль, представитель Немецкого дерматологического общества, соглашается. "Антивозрастные препараты совершенно не нужны, но не вредны для кожи детей".

В подростковом возрасте необходима особая осторожность, так как чрезмерный уход за кожей и неправильное удаление макияжа могут способствовать акне. Вюрцбургский эксперт Килиан также подчеркивает другие потенциальные риски: "Фокус на внешнем виде может привести к искаженному самовосприятию, низкой самооценке и самоуважению. Социально, эта косметическая мода среди детей укрепляет традиционные гендерные роли, особенно стереотипное представление о девочках и женщинах".

"Игра в роли"

Обычно девочки экспериментируют с помадой своей матери, туфлями на высоком каблуке и платьями или надевают разные роли с помощью детских наборов для макияжа и костюмов. "Детская косметика, детские духи или цветные бальзамы для губ считаются игрушками, такими как карандаши или воздушные шары", - говорит Байерль. "В этом нет ничего плохого".

По данным исследования, проведенного Ассоциацией промышленности по уходу за телом и моющими средствами (IKW), молодые люди в возрасте от 14 до 21 года уже интересуются косметикой. Как считает эксперт IKW Биргит Хубер, растущий интерес к косметике является ответом на психологические потребности, такие как воспринимаемая потеря контроля. Это желание контроля над своей внешностью дает молодым людям уверенность в трудных ситуациях, таких как подростковый возраст или стресс в школе.

"Карманные деньги на косметику"

Килиан обеспокоен влиянием инфлюенсеров по уходу за кожей, которые продвигают продукты на своих каналах, побуждая детей и молодых людей подражать своим кумирам. В результате эти люди тратят большую часть своего карманных денег на косметику и уделяют больше времени уходу за кожей и макияжу. "Это создает неправильное представление о красоте", - объясняет он.

Тяжелый макияж, редактирование изображений и идеальное освещение создают fewer appearances of people with pimples or minor flaws on social media. A minor pimple is magnified in their mind, as they struggle to match up to the idealistic images they encounter online. Moreover, Munich dermatologist Liebich shares observations from his practice that young people frequently follow internet advice, explore numerous products for acne, and become disheartened when they don't yield results. "Children trust knowledge gained from TikTok more than from a specialist doctor," shares Liebich. "Convincing them is then necessary."

"Полезны ли возрастные указания на косметике?"

Байерль считает домашнее смешивание кремов по уходу за кожей на интернете проблематичным, учитывая, что консерванты не гарантируют их эффективность. "Ничего не происходит, если вы используете их один раз", признает директор Клиники дерматологии и аллергологии в Хелиос Др. Хорст Шмидт Клиниках в Висбадене. Однако кремы не содержат консервантов и могут легко загрязняться бактериями, создавая возможность для кожных инфекций. "Я советую против 'DIY косметики'. Я считаю, это очень опасно для детей", - предупреждает она.

Будет ли полезно наличие возрастных указаний на продуктах по уходу за кожей для предотвращения использования детьми неподходящих продуктов? "Нет", - говорит представитель потребителей Этценбах-Эфферс. "Антивозрастные продукты уже явно не подходят для детей". Кроме того, введение возрастных ограничений для таких товаров остается проблемой, как и в случае с окислительными красками для волос, которые разрешены только с 16 лет. "Более эффективно будет внушить детям, что они прекрасны такими, какие они есть, и им не нужны косметические продукты, чтобы выглядеть красиво", - заключает Этценбах-Эфферс.

Я не уверен, будет ли эффективно наличие возрастных указаний на продуктах по уходу за кожей для предотвращения использования детьми неподходящих продуктов, так как эксперты советуют, что кожа детей не нуждается в уходе, если у них нет кожного заболевания.

Родители могут быть не уверены в подходящих продуктах по уходу за кожей для своих детей из-за растущей моды на использование детьми антивозрастных продуктов.

