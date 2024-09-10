Все чаще мероприятия в Мокридже отменяются организаторами.

После своих бестактных замечаний о Паралимпийских играх комик Лук Мокридж планировал новое комедийное турне на середине сентября, с 30 выступлениями для развлечения своих фанатов. Однако после его комментариев некоторые организаторы мероприятий решили отменить шоу, и многие другие рассматривают возможность сделать то же самое.

К полудню пять шоу были отменены на туре "Смейся над этим" Мокриджа, а организаторы ведут переговоры о судьбе других запланированных событий. Управление комиком еще не ответило на запросы комментариев.

Тур Мокриджа должен был начаться в Восточной Вестфалии в четверг, с более чем 30 запланированными выступлениями по всей Германии и Австрии до ноября, многие из которых уже были проданы.

Недавно некоторые организаторы отреагировали на жесткую критику в адрес бестактных комментариев Мокриджа о спортсменах с ограниченными возможностями. Два шоу в Гelsenkirchen и Bonn, а также одно шоу в Siegen и Mainz были отменены местными организаторами.

Венда в Майнце объявила об отмене шоу тура "Смейся над этим" Лука Мокриджа 14 сентября 2024 года в Frankfurter Hof в Майнце, организатором (Konzertbuero Schoenberg GmbH). Причин для отмены не было указано. Также сообщается, что продажа билетов в Rheine, Münsterland, была приостановлена, как сообщил представитель мэрии.

Обратная реакция индустрии

"Лук Мокридж полностью не уважает достижения паралимпийских спортсменов и людей с ограниченными возможностями в целом. Мы считаем его замечания неуважительными и отвратительными", - wrote шоу-организатор Emschertainment в Гelsenkirchen в качестве причины отмены мероприятия.

Ранее телеканал Sat.1 удалил запланированную новую телевикторину с Мокриджем из расписания. Представитель канала объяснил, что комментарии Мокриджа не соответствуют ценностям канала.

Критика продолжается

Скандал начался с эпизода подкаста "Немцы", ведущими которого являются Nizar и Shayan, с участием Мокриджа, который также затронул Паралимпийские игры. В эпизоде, опубликованном в середине августа, Мокридж сделал грубые шутки о людях с ограниченными возможностями. Бывшая трековая велогонщица и двукратная олимпийская чемпионка Кристина Вёлль, ставшая парализованной после аварии в 2018 году, публично осудила замечания Мокриджа как "неуважительные и обесценивающие".

После значительной обратной реакции на свои замечания Мокридж извинился перед спортсменами. "Конечно, я никогда не собирался высмеивать людей с ограниченными возможностями, особенно во время этих великих Паралимпийских игр", - написал Мокридж в Instagram. Однако многие пользователи выразили скепсис по поводу его извинений, считая их неискренними.

Несмотря на извинения в Instagram, телеканал Sat.1 все же удалил запланированную телевикторину с Луком Мокриджем из-за его бестактных комментариев об спортсменах с ограниченными возможностями, не соответствующих ценностям канала. В свете скандала многие площадки решили отменить шоу на туре "Смейся над этим" Лука Мокриджа, в том числе Frankfurter Hof в Майнце, что привело к приостановке продажи билетов в некоторых городах.

Читайте также: