Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиТелевидение

Все чаще мероприятия в Мокридже отменяются организаторами.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут

Все чаще мероприятия в Мокридже отменяются организаторами.

После своих бестактных замечаний о Паралимпийских играх комик Лук Мокридж планировал новое комедийное турне на середине сентября, с 30 выступлениями для развлечения своих фанатов. Однако после его комментариев некоторые организаторы мероприятий решили отменить шоу, и многие другие рассматривают возможность сделать то же самое.

К полудню пять шоу были отменены на туре "Смейся над этим" Мокриджа, а организаторы ведут переговоры о судьбе других запланированных событий. Управление комиком еще не ответило на запросы комментариев.

Тур Мокриджа должен был начаться в Восточной Вестфалии в четверг, с более чем 30 запланированными выступлениями по всей Германии и Австрии до ноября, многие из которых уже были проданы.

Недавно некоторые организаторы отреагировали на жесткую критику в адрес бестактных комментариев Мокриджа о спортсменах с ограниченными возможностями. Два шоу в Гelsenkirchen и Bonn, а также одно шоу в Siegen и Mainz были отменены местными организаторами.

Венда в Майнце объявила об отмене шоу тура "Смейся над этим" Лука Мокриджа 14 сентября 2024 года в Frankfurter Hof в Майнце, организатором (Konzertbuero Schoenberg GmbH). Причин для отмены не было указано. Также сообщается, что продажа билетов в Rheine, Münsterland, была приостановлена, как сообщил представитель мэрии.

Обратная реакция индустрии

"Лук Мокридж полностью не уважает достижения паралимпийских спортсменов и людей с ограниченными возможностями в целом. Мы считаем его замечания неуважительными и отвратительными", - wrote шоу-организатор Emschertainment в Гelsenkirchen в качестве причины отмены мероприятия.

Ранее телеканал Sat.1 удалил запланированную новую телевикторину с Мокриджем из расписания. Представитель канала объяснил, что комментарии Мокриджа не соответствуют ценностям канала.

Критика продолжается

Скандал начался с эпизода подкаста "Немцы", ведущими которого являются Nizar и Shayan, с участием Мокриджа, который также затронул Паралимпийские игры. В эпизоде, опубликованном в середине августа, Мокридж сделал грубые шутки о людях с ограниченными возможностями. Бывшая трековая велогонщица и двукратная олимпийская чемпионка Кристина Вёлль, ставшая парализованной после аварии в 2018 году, публично осудила замечания Мокриджа как "неуважительные и обесценивающие".

После значительной обратной реакции на свои замечания Мокридж извинился перед спортсменами. "Конечно, я никогда не собирался высмеивать людей с ограниченными возможностями, особенно во время этих великих Паралимпийских игр", - написал Мокридж в Instagram. Однако многие пользователи выразили скепсис по поводу его извинений, считая их неискренними.

Несмотря на извинения в Instagram, телеканал Sat.1 все же удалил запланированную телевикторину с Луком Мокриджем из-за его бестактных комментариев об спортсменах с ограниченными возможностями, не соответствующих ценностям канала. В свете скандала многие площадки решили отменить шоу на туре "Смейся над этим" Лука Мокриджа, в том числе Frankfurter Hof в Майнце, что привело к приостановке продажи билетов в некоторых городах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.
Общество

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса. С досье до боя Стефана Рааба против Регины Хальмич осталось всего два дня, и он спешит привести себя в форму. В недавнем промо-ролике показано, как Рааб преображается под чутким руководством доктора, и создается впечатление, что "Доктор Ламборгини" берет в руки скальпель.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены
Общество

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены Меган Тей Столлион ведет мероприятие, где Кэти Перри получит награду «Видео-вклад» и выступит с концертом, охватывающим всю свою карьеру. Эминем открыл мероприятие вместе с Джилли Роллом. Другие артисты, запланированные для выступления, включают Камилу Кабелло, Чэпел Рон, Глорию, Рауля Алехандро, Ленни Кравитца и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фото, сделанное в 2019 году, на котором изображены Артём Чигвинцев и Никки Белла в Лос-Анджелесе.
Общество

Никки Белла начала процесс разрыва через две недели после задержания Артема Чигвинцева по обвинению в нарушении правил домашнего насилия.

После двух недель после ареста бывшего танцовщика «Танцев со звёздами», Артема Чигвинцева, по обвинению в домашнем насилии, его жена двухлетняя Никки Бэлла инициировала процесс развода.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Модераторы подкастов защищают Мокриджа
Общество

Модераторы подкастов защищают Мокриджа

Модераторы подкастов защищают Мокриджа Люк Мокридж испытывает последствия после своих бестактных комментариев в отношении соревнований спортсменов-инвалидов. Два ведущих подкаста, Шайан Гарсия и Низар Акреми, которые спровоцировали скандал, теперь отвечают на критику, обвиняя оппонентов в "клевете и подстрекательстве". После бестактных замечаний Мокриджа дуэт подкаста Гарсия и Акреми защищали своего

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно