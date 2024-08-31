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Федеральные земли ГерманииНовостиSV Elversberg

"Все были поражены".

В матчах между SV Эльверсберг и «Дармштадтом 98» на поле%. ской Japon результатом медицинского осмотра.

 and  Viktoriya Miller
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Флоран Ле Жонкур, находящийся в Эльверсберге, получает медицинскую помощь на месте.
Флоран Ле Жонкур, находящийся в Эльверсберге, получает медицинскую помощь на месте.

- "Все были поражены".

Игроки SV Elversberg продемонстрировали свои эмоции после того, как их товарищ по команде Флориан Ле Жонкур получил серьезную травму во время матча второго дивизиона. Они опубликовали фото в X, где позируют с джерси Ле Жонкура, и подписали его "За тебя, Флориан!". Ле Жонкур получил тяжелый удар по руке во время борьбы за мяч, что потребовало немедленной помощи на поле и госпитализации. Сообщается, что ему могла быть сделана инъекция седативного средства из-за сильной боли. "Это был момент, который потряс нас всех", - прокомментировал тренер Дармштадта Торстен Либеркнехт, выразив свои и пожелания клуба быстрого recovery.

Ле Жонкура защищали сотрудники безопасности, пока ему оказывали помощь медицинского персонала. Его сопроводили с поля под аплодисменты зрителей и увезли на скорой помощи. Игра была приостановлена более чем на 20 минут с 64-й минуты, но Elversberg уже обеспечил победу, забив голы Лука Шnellbacher (5-я), Фисник Аслани (20-я, 59-я) и Филимон Герезигихер (90-я), что обеспечило победу со счетом 4:0.

У Darmshtadt продолжаются проблемы. Для "Лилий" это третье поражение в четырех матчах второго дивизиона в этом сезоне. Защита Дармштадта была полна дыр, и они отставали в атаке, кроме свободного удара Серхио Лопеса (62-я). В том числе предыдущий сезон, это восьмая подряд игра без победы для Дармштадта, который был понижен в классе из Бундеслиги в прошлом сезоне.

Игроки SV Elversberg выразили свою поддержку Флориану Ле Жонкуру даже после того, как обеспечили победу со счетом 4:0 над Дармштадтом, посвятив свою победу ему. Несмотря на травму, Ле Жонкур получил теплый провожал от зрителей, когда его сопроводили с поля.

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