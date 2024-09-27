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ЗдоровьеНовости

Все большее количество медицинских работников, контактирующих с пациентом с птичьим гриппом в Миссури, испытывают симптомы дыхательного дистресса.

Четверо дополнительных медработников, заботившихся об Individuals, Вadium с H5N1 avian influenza, заявили, что они испытывали проблемы с дыханием после своей работы.

 and  Wendy Allen
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Четыре дополнительных медицинских работника сообщают о возникновении легочных проблем после ухода...
Четыре дополнительных медицинских работника сообщают о возникновении легочных проблем после ухода за госпитализированным пациентом в Миссури, который был подтвержден как инфицированный штаммом H5N1 птичьего гриппа.

Все большее количество медицинских работников, контактирующих с пациентом с птичьим гриппом в Миссури, испытывают симптомы дыхательного дистресса.

Сотрудник здравоохранения, у которого проявились симптомы, имел, по мнению официальных лиц, высокий риск контакта с пациентом, что потребовало принятия мер до того, как больница порекомендовала использовать маски при общении с пациентом.

Дополнительные работники якобы встречались с пациентом с низким риском контакта после того, как больница дала инструкции по мерам предосторожности.

На момент проявления симптомов ни один из этих работников не проходил тестирование, как сообщалось в пятницу Центром по контролю и профилактике заболеваний (ЦДК).

Перед этим заявлением в пятницу было выявлено еще два работника здравоохранения с симптомами после общения с пациентом, что привело к общему числу таких работников в шесть.

Чтобы проиллюстрировать масштаб расследования, было выявлено 18 работников здравоохранения с высоким риском контакта с пациентом и 94 других с низким риском контакта, согласно ЦДК.

Шесть зараженных работников здравоохранения не имели тяжелых симптомов и уже выздоровели. Один работник дал отрицательный результат на грипп в момент болезни. У оставшихся пяти будет взять кровь на анализ, чтобы определить, есть ли у них антитела к вирусу, что указывает на прошлую инфекцию H5N1, как дополнительно сообщил ЦДК.

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Прошло три недели с тех пор, как ЦДК и Департамент здравоохранения и социальных служб Миссури объявили, что у человека без контакта с животными был положительный результат на H5N1, что стало 14-м случаем заражения человека в США с апреля.

Предыдущие 13 случаев были связаны с работниками на фермах, которые имели прямой контакт с зараженными коровами и курами. Причина заражения пациента из Миссури все еще расследуется, а расследование ведется совместно штатом и ЦДК.

Ни один из диагностированных в США с подтвержденным заражением H5N1 не сообщал о передаче вируса другим. Такая ситуация вызвала бы обеспокоенность, указывая на то, что вирус может эволюционировать таким образом, чтобы облегчить передачу между людьми.

В других новостях ЦДК разработал тест для сточных вод, который может различать образцы вируса H5 от других подтипов гриппа A. Это будет полезно в течение сезона гриппа в США, когда грипп A becomes more prevalent in wastewater.

ЦДК рекомендует:

  • Избегать контакта с больными или мертвыми животными, в том числе дикими и домашними птицами и коровами.
  • Избегать контакта с подозрительным навынос H5N1 инфлюэнцы животного ложа и подстилки.
  • Не употреблять сырое молоко. Нагревание молока инактивирует вирус, поэтому пастеризованные продукты безопасны.
  • Носить средства индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки, при общении с больными животными.

ЦДК подчеркивает, что непосредственный риск для населения от птичьего гриппа H5N1 остается низким.

В свете продолжающегося расследования Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦДК) подчеркивают важность соблюдения мер гигиены и следуя их рекомендациям. Например, люди должны избегать контакта с больными или мертвыми животными и использовать средства индивидуальной защиты при таких контактах.

Хотя шесть работников здравоохранения заразились вирусом, ни один из них не имел тяжелых симптомов или не передавал его другим, что успокаивает здравоохранительные органы относительно текущей передачи вируса.

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