Все большее число американцев испытывают опасения по поводу возможной потери работы.

Последнее исследование Федерального резервного банка Нью-Йорка, посвященное опыту и ожиданиям потребителей на рынке труда, показало снижение удовлетворенности работой, зарплатой и льготами в июле. Это снижение сопровождалось уменьшением показателей занятости, рекордным числом соискателей и повышенной вероятностью безработицы, достигшей 4,4%. Эта цифра является самой высокой с момента начала исследования десять лет назад.

Несмотря на эти тревожные показатели, американцы по-прежнему воспринимают рынок труда как полный возможностей.

Число предложений о работе осталось на уровне июля 2023 года, а вероятность получения хотя бы одного предложения возросла по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, минимально приемлемая зарплата для новой работы осталась существенно выше июльского уровня 2023 года и значительно выше уровня до пандемии.

Средняя минимально приемлемая зарплата в июле составила $81 147, что свидетельствует о незначительном снижении по сравнению с рекордным показателем $81 822, достигнутого в марте того же года, согласно опросу. Проведенный каждые четыре месяца, этот показатель вырос на 31,4% с марта 2020 года, но большую часть этого роста можно объяснить инфляцией.

Если исключить инфляцию, этот рост составляет всего 8,2% за тот же период. Хотя реальная средняя минимально приемлемая зарплата не показала значительных изменений с 2021 года, ее траектория превзошла ту, что наблюдалась в течение четырех лет до пандемии, когда она снижалась.

Темпы роста занятости существенно замедлились, особенно в последнее время, по мере того как американский рынок труда приспосабливается к более сбалансированной ситуации на фоне замедления экономического роста.

Однако в июле было создано всего 114 000 рабочих мест, что привело к росту уровня безработицы до 4,3%. Хотя эти данные привели к снижению на рынках, экономисты отметили, что они не обязательно свидетельствуют о скорой рецессии или полном ухудшении ситуации на рынке труда. Они также отметили, что увольнения по-прежнему остаются относительно низкими.

Следующий отчет о занятости запланирован на 6 сентября. Ревизии данных, ожидаемые от Бюро статистики труда в среду, могут пролить свет на то, было ли рост занятости за последний год медленнее, чем сообщалось ранее.

Бизнесу может быть трудно работать в нынешней экономической ситуации из-за высоких минимально приемлемых зарплат и растущих показателей безработицы.

Несмотря на незначительное снижение средней минимально приемлемой зарплаты, экономика продолжает сталкиваться с вызовами, такими как медленный рост занятости и высокие показатели безработицы, которые влияют на различные секторы бизнеса.

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