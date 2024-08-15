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Все 20 станций на Ридбанх переделываются

В рамках капитальной реконструкции железнодорожной линии между Ман sello и Франкфутом все железнодорожные станции модернизируются. Этот концепт также планируется реализовать в других масштабных реконструкциях железнодорожной инфраструктуры.

 and  Katherine Bradley
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Общая реконструкция Рิседбайн находится в процессе уже около четырех недель.
Общая реконструкция Рิседбайн находится в процессе уже около четырех недель.

- Все 20 станций на Ридбанх переделываются

По закрытому на данный момент Рьедбаху между Франкфуртом и Маннхаймом планируется полная реконструкция всех 20 железнодорожных станций. Пять станций в Баден-Вюртемберге и 15 в Гессене будут модернизированы, чтобы сделать их более комфортными и гостеприимными для пассажиров и путешественников, заявила Сандра Шрайнер, ответственная за региональный дизайн 20 остановок в Bahn. В Грос-Герау, Гессен, Bahn представила концепцию ремонтных работ, которые уже начались. По словам представителя Bahn, эта концепция будет реализована позже на всех 41 линии, проходящей общую реконструкцию.

Для зданий станций планируется, среди прочего, установка новых систем навигации, ярко оформленные подземные переходы с мозаиками из местных мотивов или новое освещение. Некоторые станции получат новые пандусы и лифты для беспрепятственного доступа. В следующий вторник Федеральный министр транспорта Волкер Виссинг (СВП) планирует посетить строительную площадку и заменяющий трафик.

Bahn впервые реализует новый концепт модернизации на этом маршруте. Долгосрочная задолженность по техническому обслуживанию будет устранена в ускоренном порядке. Рьедбах является первой из 41 линии, подлежащей полной реконструкции к 2031 году. На данный момент на этот участок выделено 1,3 миллиарда евро. По данным Bahn, маршрут между Франкфуртом и Маннхаймом является одним из самых загруженных коридоров страны и считается особенно склонным к сбоям.

Планы модернизации Рьедбаха включают в себя реконструкцию всех 20 железнодорожных станций, превращение их в более гостеприимные и комфортные пространства для пассажиров и путешественников. Bahn также планирует установить новые системы навигации, ярко оформленные подземные переходы и улучшить доступность с помощью новых пандусов и лифтов на различных станциях.

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