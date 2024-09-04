- Вся линия B1 вблизи Дортмунда закрывается для демонтажа моста.

Разборка моста через B1 в Дортмунде, важный маршрут в восточной части Рура, приведет к полному закрытию в это выходные. Начиная с субботы вечером в 20:00 и до понедельника утром в 5:00 будет закрыто движение в обе стороны на участке между развязками Holzwickede и Dortmund-Sölde, как сообщила компания Deges, ответственная за проект. Рекомендуется объезд по федеральным дорогам A1, A2 и B236.

В рамках расширения федеральной дороги до автострады будет демонтирована съезд, пересекающая многополосную B1 на этом участке. К счастью, для бывших пользователей развязки - в основном, сельскохозяйственного транспорта, пешеходов и велосипедистов - доступны альтернативные мосты.

B1 восточнее Дортмунда станет A40

На behalf federal government, Deges руководит и контролирует развитие участка B1, который будет расширен до шести полос на протяжении около десяти километров от Dortmund Ost до развязки Dortmund/Unna. К 2025 году, по оценкам компании, этот участок будет использоваться до 100 000 автомобилей в день. Для многих жителей Рура, совершающих поездки в восточном и западном направлениях, A40, известная как Рурауэ, является основной центральной транспортной артерией. В настоящее время A40 переходит в B1 в Дортмунде, а затем на A44 в направлении Касселя в Унне. Окончание ремонтных работ запланировано на 2027 год.

В настоящее время жители Рура сталкиваются с различными ограничениями из-за длительного закрытия A40: мост в районе Bochum был закрыт в обе стороны с августа, и его открытие запланировано на середину ноября. Кроме того, на interchange Kaiserberg на западном конце Рурауэ в Дюссельдорфе часто происходят задержки в движении.

Из-за других вариантов объезда для сельскохозяйственного транспорта, пешеходов и велосипедистов, связанных с разборкой моста, они не будут существенно затронуты закрытием. После преобразования B1 в A40 A40 станет основной центральной транспортной артерией для многих жителей Рура, совершающих поездки в восточном и западном направлениях, обходя закрытия и строительные работы.

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