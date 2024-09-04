Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие

Вся линия B1 вблизи Дортмунда закрывается для демонтажа моста.

Несмотря на прогноз более беспроблемного движения, строительные проекты неоднократно становятся причиной交通ных заторов на A40. В результате, восточный участок этой трассы будет закрыт в выходные. В настоящее время B1 проходит реконструкцию, чтобы стать скоростной дорогой.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Ближайшие несколько дней необходим временный полный перерыв в расширении B1 в-Holzwickede.
Ближайшие несколько дней необходим временный полный перерыв в расширении B1 в-Holzwickede.

- Вся линия B1 вблизи Дортмунда закрывается для демонтажа моста.

Разборка моста через B1 в Дортмунде, важный маршрут в восточной части Рура, приведет к полному закрытию в это выходные. Начиная с субботы вечером в 20:00 и до понедельника утром в 5:00 будет закрыто движение в обе стороны на участке между развязками Holzwickede и Dortmund-Sölde, как сообщила компания Deges, ответственная за проект. Рекомендуется объезд по федеральным дорогам A1, A2 и B236.

В рамках расширения федеральной дороги до автострады будет демонтирована съезд, пересекающая многополосную B1 на этом участке. К счастью, для бывших пользователей развязки - в основном, сельскохозяйственного транспорта, пешеходов и велосипедистов - доступны альтернативные мосты.

B1 восточнее Дортмунда станет A40

На behalf federal government, Deges руководит и контролирует развитие участка B1, который будет расширен до шести полос на протяжении около десяти километров от Dortmund Ost до развязки Dortmund/Unna. К 2025 году, по оценкам компании, этот участок будет использоваться до 100 000 автомобилей в день. Для многих жителей Рура, совершающих поездки в восточном и западном направлениях, A40, известная как Рурауэ, является основной центральной транспортной артерией. В настоящее время A40 переходит в B1 в Дортмунде, а затем на A44 в направлении Касселя в Унне. Окончание ремонтных работ запланировано на 2027 год.

В настоящее время жители Рура сталкиваются с различными ограничениями из-за длительного закрытия A40: мост в районе Bochum был закрыт в обе стороны с августа, и его открытие запланировано на середину ноября. Кроме того, на interchange Kaiserberg на западном конце Рурауэ в Дюссельдорфе часто происходят задержки в движении.

Из-за других вариантов объезда для сельскохозяйственного транспорта, пешеходов и велосипедистов, связанных с разборкой моста, они не будут существенно затронуты закрытием. После преобразования B1 в A40 A40 станет основной центральной транспортной артерией для многих жителей Рура, совершающих поездки в восточном и западном направлениях, обходя закрытия и строительные работы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Лица, пострадавшие на балконе, немедленно эвакуируются.
Федеральные земли Германии

Лица, пострадавшие на балконе, немедленно эвакуируются.

Муж причиняет жене ножевые ранения в живот. Она мучительно добредает до балкона. Необходимо вмешательство специальных правоохранительных органов для спасения её.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После побед в Саксонии и Тюрингии BSW планирует создать государственную главу в Саксонии-Ангальт.
Федеральные земли Германии

Национальная ассоциация BSW имеет двукратное преимущество.

В Тюрингии и Саксонии Альянс Сахры Wagenknecht одержал победы на региональных выборах. Теперь в Саксонии-Анхалте также создаётся региональный филиал. Эти кандидаты ambitioniruyut возглавить.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Приверженцы музея таксы, в частности, Оливер Шторц, Морitsu Хикль и Зеппи Кюбльбек, планируют...
Федеральные земли Германии

Ожидается крупнейшее в мире шествие на крыше в Регенсбурге

Большой интерес: около 1300 дACKSHUNTов зарегистрировались на процессию дACKSHUNTов в Регенсбурге. Организаторы хотят передать сообщение о наслаждении жизнью и, возможно, побить рекорд по пути.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ближайшая распродажа на платформе Restlos.com в Нюрнберге включает более 50 000 товаров, которые...
Федеральные земли Германии

Нюрнбергская организация продает на аукционе олимпийские памятники

Интернет-аукцион в Нюрнберге предлагает более 50 000 предметов, использовавшихся на Олимпийских играх, в том числе тренажеры, знаки границы, зонты.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Лица, пострадавшие на балконе, немедленно эвакуируются.
Федеральные земли Германии

Лица, пострадавшие на балконе, немедленно эвакуируются.

Муж причиняет жене ножевые ранения в живот. Она мучительно добредает до балкона. Необходимо вмешательство специальных правоохранительных органов для спасения её.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Скрупулезно сосредоточившись на золоте, привязанный к инвалидному креслу Шмидт оставляет других в изумлении.
Спорт

Скрупулезно сосредоточившись на золоте, привязанный к инвалидному креслу Шмидт оставляет других в изумлении.

В финале победу одержал не фаворит Морис Шмидт, а он имел явное преимущество над британским соперником, тем самым достигнув вершины своих профессиональных достижений, в заслугу чего следует pensamientos на его тренерскую работу.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
После побед в Саксонии и Тюрингии BSW планирует создать государственную главу в Саксонии-Ангальт.
Федеральные земли Германии

Национальная ассоциация BSW имеет двукратное преимущество.

В Тюрингии и Саксонии Альянс Сахры Wagenknecht одержал победы на региональных выборах. Теперь в Саксонии-Анхалте также создаётся региональный филиал. Эти кандидаты ambitioniruyut возглавить.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Несмотря на многочисленные фотографии с известными знаменитостями, влиятельный хирург Вернер Манг...
Общество

"Папа красоты Манг не намерен уходить на пенсию в 75 лет".

Пластический хирург Жорж Гётц стал известен благодаря операции на носу у Вернера Манга. С тех пор он был предметом споров, вызывая как похвалу, так и критику. В результате этого опыта он узнал ценный урок.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно