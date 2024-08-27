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Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
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Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.

- Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Лисицы по имени Фрида и Вьорел преследуются Врени и Килианом. Введение двух дополнительных так называемых "хвостатых созданий" в Тюрингском лесу направлено на увеличение численности этих высоко защищенных животных по всей Европе. "Наша цель - создать связанное население красной лисицы в Германии и Центральной Европе, и мы медленно приближаемся к этому с устойчивым населением красной лисицы в Тюрингском лесу", - заявляет министр окружающей среды Бернхард Штенгеле (Зеленые).

Тюрингский лес играет важную роль в проекте сохранения вида красной лисицы. Эксперты считают этот среднегорный хребет мостом между популяциями в Гарце и Баварском лесу. Спаривание животных из разных регионов призвано стабилизировать популяцию. Ранее красно-рыжие лисицы интенсивно охотились.

Лисицы из программы разведения

Нововведенная лисица Врени родилась в 2023 году в швейцарском зоопарке, а самец Килиан родом из Нюрнбергского зоопарка. Оба являются частью программы разведения для сохранения карпатской красной лисицы и были выращены в естественных вольерах, как сообщает Тюрингское общество охраны природы (БУНД). В апреле этого года их перевезли в деревню диких котов в Хутшетоде и поместили в специальный вольер перед выпуском.

Подобно Фриде и Вьорелу, которые были выпущены в Тюрингском лесу в мае, они оборудованы ошейниками с трекерами для мониторинга их передвижений. Данные показывают, что Фрида в основном обитает возле Оберхофа, в то время как Вьорел проник в Франконский лес.

Лисицы с потомством, заснятые на камеру

Эксперты считают недавнее обнаружение лисицы с потомством камерой в южном Тюрингском лесу несколько недель назад успехом для популяции красной лисицы. "Неожиданное потомство красной лисицы является первым задокументированным случаем размножения красной лисицы в Тюрингском лесу за последние 150 лет", - заявляет БУНД Тюрингия. Потомство, в сочетании с выпущенными сородичами, создает основу для долгосрочной стабильной популяции красной лисицы в Тюрингском лесу.

Следующая программа разведения, включающая Врени и Килиана, направлена на сохранение карпатской красной лисицы, а оба будут введены в Тюрингский лес. Следующий выпуск Фриды и Вьорела, оборудованных трекерами, показал значительное передвижение в Тюрингском и Франконском лесах.

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