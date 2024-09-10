- Временные пробки на дорогах продолжаются в Южной Тюрингии, и продлятся до следующей недели.

В железнодорожной линии, соединяющей Оберрохн и Бад-Зальцунген, расположенной в южной Тюрингии, будет приостановлено движение на более длительный срок, чем ожидалось изначально. Представитель железнодорожной компании сообщил, что недавние проливные дожди, похоже, привели к эрозии соли в идентифицированной просадочной зоне, что привело к обрушению земли. Закрытие продлится до следующей недели, в течение которой будет задействована тяжелая техника для ремонта путей.

Ранее в тот же день Эффуртер-Бан сообщала утром, что система оповещения о просадке сработала сигнал тревоги. Была организована временная автобусная служба между Айзенах и Бад-Зальцунген в качестве альтернативы. Регион характеризуется частыми перебоями в работе из-за эрозии соли из земли, что приводит к образованию полостей.

Из-за сигнала о просадке и последующего повреждения путей временная автобусная служба между Айзенах и Бад-Зальцунген продолжит работать в качестве замены для шахтной железной дороги. В целях предотвращения будущих инцидентов, связанных со шахтой, эксперты проведут тщательное расследование условий грунта в регионе.

Читайте также: