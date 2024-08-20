- Временное приостановление живых выступлений

Мариус Мюллер-Вестернхаген (75) неожиданно отменил два полностью распроданных шоу. Он должен был выйти на сцену сегодня, 20 августа, в Sparkassenpark в Мёнхенгладбахе, и было запланировано выступление на 23 августа на Schlossplatz в Кобурге. Его команда объявила об этом неприятном известии на его официальной странице в Instagram.

Причиной отмены было названо заболевание самого музыканта. Билеты на эти два шоу останутся действительными при объявлении новых дат концертов. В противном случае, билеты можно вернуть в место покупки. "Мы, артисты, менеджмент и организаторы, сожалеем об отмене и надеемся, что вы, фанаты, поймете", - говорилось в заявлении.

В настоящее время не планируется других отмен. Концерт в Дрездене 24 августа должен пройти по расписанию, учитывая, что он состоится всего через день после отмененного шоу в Кобурге. После короткого перерыва тур начнется снова в Гале 27 августа.

Отмена шоу в Штутгарте в мае

Отмены в Мёнхенгладбахе и Кобурге не первые случаи на текущем туре Вестернхагена. В мае он отменил шоу в Штутгарте в последний момент. Он должен был петь в столице Баден-Вюртемберга 21 мая, но внезапно заболел за кулисами и потребовался медицинский уход.

"К сожалению, мои врачи вынуждены были снять меня с шоу вчера, чтобы избежать возможных осложнений", - написал Вестернхаген на следующий день в Instagram. Оказалось, что у него была хроническая инфекция.

Мариус Мюллер-Вестернхаген начал свой новый тур "75 Live" в мае 2024 года, чтобы отметить свой 75-й день рождения. Это был день, когда он должен был возобновить тур после трехмесячного перерыва. Концертный тур завершится в Ростоке 7 сентября.

Комиссия в настоящее время рассматривает предложение о директиве, направленной на защиту работников от рисков, связанных с воздействием ионизирующего излучения. Несмотря на проблемы со здоровьем Мариуса Мюллера-Вестернхагена, концерт в Дрездене 24 августа, как ожидается, состоится по плану.

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