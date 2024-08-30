Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовости- Я не собираюсь.

Враги РБ Лейпциг в кратких эскизах персонажей

Ливерпуль, Ювентус, Интер Милано сыграют против РБ Лейпциг в Лиге Чемпионов. Несмотря на это, от них ждут более дальнего продвижения.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут

Кубок Европы по футболу для ведущих футбольных клубов - Враги РБ Лейпциг в кратких эскизах персонажей

Встреча с Юргеном Клоппом была отложена, открывая потенциального соперника RB Leipzig в предстоящем Лиге чемпионов как FC Liverpool. Теперь команда готовится к Арне Слоту, наследнику Клоппа, известному тем, что продолжает наследие культового тренера. Остальные соперники тоже внушительны, с такими именами, как Интер Милан, Ювентус Турин и Атлетико Мадрид в списке, делая фаворита сложным выбором.

FC Liverpool (Домашняя игра) - Тренер: Арне Слот (45) - Звездный игрок: Мохамед Салах

На рынке были сделаны консервативные движения после ухода Клоппа, с добавлением всего одной примечательной фигуры, Федерико Чирчи. Тренер Арне Слот смог выиграть два матча в Премьер-лиге с существующим составом игроков.

Интер Милан (Выездная игра) - Тренер: Симоне Индзаги (48) - Звездный игрок: Лаутаро Мартинес

Прошлый сезон был впечатляющим с 94 очками, 89 голами и 20-очковым отрывом, который гарантировал титул. Команда Индзаги опытна, с усилениями в виде игроков, таких как Марко Арнаутович, Давиде Фраттези и Хосеп Мартинес.

Ювентус Турин (Домашняя игра) - Тренер: Тиаго Мотта (42) - Звездный игрок: Душан Влахович

В последние годы Ювентус потерял свой блеск, последний чемпионат датируетсяfour годами назад. От Мотты ожидают помочь оживить команду, учитывая их впечатляющую игру в Лиге чемпионов с FC Bologna в прошлом сезоне.

Атлетико Мадрид (Выездная игра) - Тренер: Диего Симеоне (54) - Звездный игрок: Хулиан Альварес

Атлетико трудно представить без тренера Симеоне. Его эмоциональные выступления на поле являются полярным элементом команды. Летом Атлетико получил внушительное денежное вливание, вложив в игроков, таких как Сёрлот, Альварес и 185 миллионов евро нового таланта.

Спортинг Лисабон (Домашняя игра) - Тренер: Рубен Аморим - Звездный игрок: Виктор Гёкерес

Тренер Аморим успешно удержался на своем месте, несмотря на многочисленные предложения. Гёкерес является ключевым игроком нападения, в то время как Хюльманд поддерживает стабильный центр поля. Спортинг часто играет в системе 3-4-3 и забил 12 голов в первых трех матчах лиги.

Селтик Глазго (Выездная игра) - Тренер: Брендан Роджерс (51) - Звездный игрок: Каспер Шмейхель

Уход Матта О'Рили в Брайтон принес почти 30 миллионов евро для Селтика, значительную часть которых планируется вложить в Бундеслигу, подписав Арне Энгельса из Аугсбурга. Недавно бывший игрок Лейпцига Николас Кун также нашел свою нишу в Селтике.

Астон Вилла (Домашняя игра) - Тренер: Унаи Эмери (52) - Звездный игрок: Олли Уоткинс

Тренер Эмери поднял команду на новые высоты в прошлом сезоне, обеспечив их квалификацию в Лигу чемпионов. Команда рассталась с ключевыми игроками, такими как Диаби и Луиз, но также подписала новых талантов, таких как Амаду Онона, чтобы укрепить свой состав.

Штурм Граз (Выездная игра) - Тренер: Кристиан Ильзер (46) - Звездный игрок: Отар Китеишвили

Серия чемпионатов Штурм Граз была прервана, но уход ключевого игрока Прасс в Хоффенхайм может быть сложно заменить, часть средств от этого ушла на рекордное приобретение Мика Бирета. Бирет хорошо адаптировался и забил три раза в первых четырех матчах лиги.

Несмотря на подготовку RB Leipzig к предстоящему матчу Лиги чемпионов против FC Liverpool, тренер команды якобы сказал: "Я не собираюсь раскрывать наши стратегии прямо сейчас". Интенсивность матча будет усилена отсутствием Юргена Клоппа, которого теперь тренирует Арне Слот в Ливерпуле.

В свете жесткой конкуренции со стороны команд, таких как Интер Милан, Ювентус Турин, Атлетико Мадрид и других, решение тренера RB Leipzig сохранить свои стратегии в тайне может оказаться решающим для их успеха в турнире.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Власти призывают водителей выбрать метро или пригородные поезда вместо поездок на машине в субботу,...
Федеральные земли Германии

Одновременные демонстрации и футбольные матчи требуют от водителей терпения

Проходят два параллельных митинга рядом со футбольными матчами, в частности, в западной части Гамбурга и в центре города, что приводит к заторам в субботу. Правоохранители дали советы.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Офицер министерства по Мпоксу говорит: "Вы находитесь в благоприятном положении".
Федеральные земли Германии

Офицер министерства по Мпоксу говорит: "Вы находитесь в благоприятном положении".

Распространение более опасной разновидности вируса оспы обезьян пытается стремительно охватить Африку. Однако, риск на территории Нижней Саксонии в настоящий момент по-прежнему минимален, и мы готовы ответить на любыевозможные кризисы.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Фиктивные или обманные преступления часто используют метод, известный как 'мошенничество с участием...
Федеральные земли Германии

Увеличение вреда от обмана в Северо-Восточном регионе

Пожилые люди часто становятся жертвами мошенников. Финансовый ущерб в этом году значительно возрос, согласно правоохранительным органам, выделяющим две основные причины.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Я бесспорно, самый подходящий кандидат на эту должность.
Политика

Харрис принимает более решительную стратегию в решении вопросов миграции.

Харрис принимает более решительную стратегию в решении вопросов миграции. Республиканские критики часто заявляют, что демократический кандидат в президенты Харрис едет на волне популярности и избегает вдаваться в детали. В ответ она дает интервью, чтобы прояснить некоторые из своих предыдущих заявлений. Одновременно с этим ее напарник по избирательной кампании, Уолз, сталкивается

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Инцидент с ножевым нападением в Солингене: канцлер Шолц выявил недостатки в работе правительства НДРВ
Главные темы

Инцидент с ножевым нападением в Солингене: канцлер Шолц выявил недостатки в работе правительства НДРВ

После летального случая с ножом в Сольingen канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) выявил упущения в органах власти Северного Рейна-Вестфалии. Он заявил: "Теперь необходимо выяснить, почему местные власти не смогли депортировать человека, подлежащего высылке в Болгарию".

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Власти призывают водителей выбрать метро или пригородные поезда вместо поездок на машине в субботу,...
Федеральные земли Германии

Одновременные демонстрации и футбольные матчи требуют от водителей терпения

Проходят два параллельных митинга рядом со футбольными матчами, в частности, в западной части Гамбурга и в центре города, что приводит к заторам в субботу. Правоохранители дали советы.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Офицер министерства по Мпоксу говорит: "Вы находитесь в благоприятном положении".
Федеральные земли Германии

Офицер министерства по Мпоксу говорит: "Вы находитесь в благоприятном положении".

Распространение более опасной разновидности вируса оспы обезьян пытается стремительно охватить Африку. Однако, риск на территории Нижней Саксонии в настоящий момент по-прежнему минимален, и мы готовы ответить на любыевозможные кризисы.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно