- Врачи и дилеры обвиняются после смерти Мэтью Перри от наркотиков.

Неожиданная смерть "Друзей" звезды Мэттью Перри в возрасте 54 лет прошлым октябрем потрясла Голливуд и весь мир. Сейчас пятеро человек, в том числе врачи, дилеры и помощник Перри, несут ответственность. Полицейское управление Лос-Анджелеса и отдел окружного прокурора предъявили серьезные обвинения тем, кто был арестован. Расследование выявило "обширную преступную подпольную сеть, ответственную за распространение больших количеств кетamina Перри и другим", - сказал прокурор Мартин Эстрада на пресс-конференции. В течение месяцев следователи пытались установить, как актер получил анестетик кеттамин, который был найден в его организме в необычно высоких количествах в момент смерти.

Обвинения: "Кеттамин-королева" воспользовалась проблемами с зависимостью Перри

Эстрада также заявил, что помощник Перри, посредники, два врача и основной источник наркотиков, известный как "Кеттамин-королева", входили в эту сеть. "Подсудимые воспользовались проблемами мистера Перри с зависимостью, чтобы обогатиться. Они знали, что делают неправильно. Они знали, что ставят мистера Перри в серьезную опасность - но они это сделали". Они играли в русскую рулетку с его жизнью. Обвинения серьезны и могут повлечь за собой длительные тюремные сроки для подсудимых.**

Жадный врач продал Перри примерно 25 флаконов кеттамина за $55 000 наличными в сентябре и октябре, подробно рассказал Эстрада. "Интересно, сколько этот идиот заплатит", - написал врач в сообщении посреднику. "Кеттамин-королева", 41-летняя поставщица наркотиков, продала Перри около 50 доз кеттамина за несколько недель до его смерти. Узнав о смерти Перри, она приказала своим посредникам удалить все сообщения, связанные со сделками.

Помощник Перри признал вину

Помощник Перри уже признал, что получал кеттамин для актера, объявил офис окружного прокурора. Без медицинских знаний он вводил препарат, в том числе несколько раз 28 октября, в день, когда Перри был найден мертвым. 59-летний помощник faces up to 15 years in prison.**

Перебор с кеттамином

Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе в прошлом октябре с большим количеством анестетика кеттамина в организме. Перед смертью актер открыто говорил о своих проблемах с алкоголем и наркотиками и писал об этом в своей автобиографии "Друзья, любовники и большая ужасная вещь", опубликованной в прошлом году. Автопсия в офисе коронера округа Лос-Анджелес в декабре показала, что Перри умер от последствий кеттамина. К факторам, способствовавшим смерти, относились утопление, сердечное заболевание и последствия лекарства, используемого для лечения зависимости от опиоидов.**

Сообщается, что Перри проходил кеттаминовую терапию для лечения депрессии и тревоги. Однако последняя сессия перед смертью была больше чем за неделю до этого, поэтому кеттамин в его организме в момент смерти не мог поступить из этой терапии, согласно офису коронера.

Кеттамин - это проверенное временем анестезирующее средство, которое используется уже несколько десятилетий. Некоторые посетители клубов также используют его как незаконный клубный наркотик. Кроме того, под определенными условиями люди с резистентной к лечению депрессией могут проходить лечение кеттамином. Вещество вводится либо подкожно, либо внутривенно, либо в виде назального спрея (в этом случае как эскетамин). Преимущество состоит в том, что эффект быстрый. Введение примерно имеет такой же эффект, что и отключение пациентов от их окружения. Возможные побочные эффекты кеттамина включают повышенное артериальное давление и учащенный пульс.**

Как звезда "Друзей"

В роли Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья" Перри стал всемирно известным. Иконический телевизионный сериал о шести молодых друзьях в Нью-Йорке производился в США с 1994 по 2004 год. Перри, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Дэвид Швиммер играли главные роли. Для специального выпуска "Друзья: Воссоединение" все шесть основных актеров снова собрались вместе в 2021 году. Смерть Перри вызвала шок и скорбь во всем мире, а его коллеги по "Друзьям" описали это как "невообразимую потерю".**

"Кеттамин-королева" и помощник Перри были среди друзей, которые входили в преступную сеть, поставляющую актеру большие количества кеттамина. Несмотря на знание опасности, они воспользовались проблемами Перри с зависимостью, чтобы обогатиться, продемонстрировав пренебрежение к его благополучию.

Читайте также: