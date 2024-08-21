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КиноНовостиФильмы ужасов

Впутываясь в блаженный отдых, подпитываемый опьянением и длительностью.

 and  Melissa Williams
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Сначала кажется, что Фрида, сыгранная Наоми Аки, и Слэйтер Кинг, исполненный Ченнингом Татумом,...
Сначала кажется, что Фрида, сыгранная Наоми Аки, и Слэйтер Кинг, исполненный Ченнингом Татумом, отлично ладят.

Впутываясь в блаженный отдых, подпитываемый опьянением и длительностью.

Зои Кравиц берет на себя руководство в "Моргни дважды", интригующем триллере, который бросает вызов токсичному маскулинности с помощью женской тонкости и сухого юмора. Наоми Акки и Ченнинг Татум убедительно играют роли двусмысленных главных героев.

Зои Кравиц уже давно вышла из тени "дочери Ленни Кравица". Она построила впечатляющую актерскую карьеру, получая похвалу за роли в фильмах "Безумный Макс: Дорога ярости" и "Бэтмен", а также за роль главной героини Робин Брукс в адаптации сериала "Высокая верность". Для своего режиссерского дебюта 35-летняя Кравиц выбрала соавторство сценария с автором "Высокой верности" Э.Т. Файгенбаумом и заняла режиссерское кресло.

Фильм рассказывает историю Фриды (в исполнении Наоми Акки), которая вместе со своей подругой Джесс (в исполнении Алии Шават) пытается сводить концы с концами. Несмотря на финансовые трудности, их связь крепка, и они смотрят на жизнь сквозь призму цинизма, но с юмором. Один из слабых моментов Фриды - техномиллиардер Слэйтер Кинг (в исполнении Ченнинга Татума), который недавно вернулся на публику после обвинений в злоупотреблении властью. На корпоративном мероприятии Фрида, работающая официанткой, случайно встречает своего возлюбленного и привлекает его внимание. Заинтригованный жизнерадостным дизайнером ногтей, Слэйтер приглашает Фриду на свой частный остров, где он планирует провести роскошные выходные с друзьями.

Утраченная в любви, или в паутине обмана?

Дни, ночи и выходные сливаются в сплошной поток шампанского и наркотиков. Есть много веселья, смеха, загара у бассейна, флирта, шуток и отличной еды - дни начинают смешиваться. Но вскоре становится ясно, что что-то не так. Персонал на острове излучает тревожную ауру, и начинают происходить странные вещи, оставляя воспоминания женщин о беззаботных ночах туманными и двусмысленными. Может быть, щедрость Слейтера Кинга слишком хороша, чтобы быть правдой, или есть что-то большее в его характере, чем кажется на первый взгляд?

Богатые мужчины со своей привилегией часто воспринимают женщин как disposeable objects. С главными героями трудно не испортить интригу этого захватывающего триллера, вдохновленного #MeToo. Наоми Акки убедительно играет Фриду, начиная с широко раскрытыми глазами и постепенно становясь подозрительной. Ченнинг Татум играет Слейтера Кинга, который одновременно очарователен и тревожен. Его свита, в которую входят Кристиан Слэйтер и Хейли Джоэл Озмент, кажется дружелюбной и веселой для вечеринок. Но под поверхностью что-то не так с терапевтом Слейтера, Ричем (в исполнении Кайла Маклахлена), и его ассистенткой Стейси (в исполнении Джины Дэвис) с самого начала. Большинство персонажей служат устройствами сюжета, оставаясь двумерными на протяжении всего фильма.

И вот перевод информации, которую вы предоставили, сохраненной в ее оригинальном размере и формате разметки Markdown:

Да, позвольте мне поделиться этой неприкрашенной правдой: это не все, чем кажется - как и в реальной жизни. Может быть, ничего никогда не бывает таким, каким кажется на первый взгляд. Но когда женщины поддерживают друг друга, а не конкурируют, они могут вызвать изменения, не только на острове, но и в более широком мире патриархата. Это послание фильма, передаваемое тонко, без нравоучений. Спасибо Наоми Акки за Фриду и Адриа Аржоне за Сару за их тонкие выступления, которые меняют тон, сохраняя при этом свою цель.

Маленькие детали, которые могут показаться незначительными, в конечном итоге становятся важными для понимания сюжета. Кравиц, работая вместе с оператором Адамом Ньюпорт-Берра, вплетает эти подсказки с изяществом мастера кукол, оставляя зрителей, как Фриду, складывать их позже. К тому времени, когда атмосфера на острове начинает меняться, и события становятся все более напряженными, балансируя на грани между комедией и ужасом, некоторые зрители могут пожелать fewer details. Но Кравиц мастерски вводит эти элементы, часто результатом чего является темно-комический и тревожный сплав жанров. Феминистки и те, кто себя идентифицирует как женщины, могут найти это особенно награждающим опытом, в то время как некоторые мужчины могут найти темы тревожными.

"Моргни дважды", ранее известный как "Остров Киски", отмечает успешный режиссерский дебют Зои Кравиц. Он предлагает проницательное изображение патриархата, предлагая практические решения в увлекательной форме. Молодец, Зои!

"Моргни дважды" выйдет в кинотеатрах 22 августа.

После опыта роскошной жизни на острове Слейтера Фрида начинает задаваться вопросом, не является ли она просто пешкой в его могущественной игре. Раньше захватывающие ночи теперь кажутся наполненными секретами и беспокойством.

Несмотря на первоначальную привлекательность, атмосфера на острове принимает темный оборот, заставляя некоторых зрителей пожелать сбежать от смеси комедии и ужаса так же, как и Фрида.

Наслаждаясь эксклюзивным отдыхом, Фрида (Наоми Акки) и Сара (Адриана А reconocimiento) смешивают уникальный напиток на частном острове.
Группа путешественников неспособна воссоединиться в полной сохранности после.

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