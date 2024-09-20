Ли Миллер постоянно отказывается от памяти

Во время Второй мировой войны Ли Миллер стала свидетельством ужасов, совершенных нацистами, с помощью своей камеры, но ее имя остается почти неизвестным. Биографический фильм "Фотограф" может вывести имя этой американской женщины на передний план, дав ей заслуженное признание.

В мире, где история часто забывается, а экстремистские идеологии возрождаются, критически важно вспоминать уроки прошлого, в частности, о Второй мировой войне и преступлениях нацистов. Люди, которые документировали или пережили это время, имеют огромное значение.

К сожалению, имя Ли Миллер редко упоминается за пределами узких кругов специалистов. Ее фотографии служат неопровержимым доказательством глубины преступлений нацистов, но она остается загадкой. "Фотограф", режиссер Эллен Курас, может исправить это и дать Миллер заслуженное признание. Ее наиболее известные изображения, такие как те из концентрационных лагерей Дахау и Бухенвальд, служат историческими записями - жестокими напоминаниями о человеческой жестокости, которые никогда не должны быть забыты.

Алкоголь, искусство и война

Англия в 1970-х годах. Меланхоличная и израненная войной Ли Миллер (в роли Кэтрин Уинслет) дает интервью молодому и любопытному журналисту Тони (Джosh О'Коннор). Неохотно она соглашается рассказать о своем прошлом, начиная с 1930-х годов. В то время Ли, бывшая известная модель, наслаждалась фотографированием и отдыхом в Корнуоллских горах со своими художественными друзьями. Ее спутниками были французский журналист Соланж Д'Аен (Марион Котийяр), сюрреалистский поэт Поль Элюар (Винсент Коломб), его актриса и муза жена Нюш (Нуми Рапас), и британский коллекционер и художник Роланд Пенроуз (Александр Скарсгард). Наслаждаясь вином, сыром и гедонистическими занятиями, они также обсуждали растущую угрозу Адольфа Гитлера и нацистской партии.

Прибытие Роланда разжигает чувства, которые толкают его к Ли, в конечном итоге заставляя ее переехать в Лондон с ним. С началом Второй мировой войны Ли больше не может просто наблюдать, как Гитлер сеет хаос по всей Европе. Она канализирует свое желание сделать разницу, фотографируя женщин в противогазах, а также модели, позирующие на фоне войны, для британского "Вога".

Женщина в ванне Гитлера

Американский паспорт Ли позволяет ей аккредитоваться в качестве гражданского военного корреспондента вместе с фотографом "Лайф" Дэвидом Шерманом (Энди Сэмберг). Она начинает свой путь, посещая кварталы союзников и полевые госпитали, прежде чем документировать сердце жестокости. По мере того, как она продолжает свидетельствовать ужасы, ее зависимость от алкоголя усиливается.

По мере приближения конца войны Роланд отправляется в Париж, чтобы уговорить Ли вернуться домой. Однако Ли стала более смелой благодаря своим опытам и не может прекратить свою миссию. Ее фотографии и отчеты попадают на страницы британского "Вога", и зрители знакомятся с ее наиболее знаковыми изображениями, такими как ее автопортрет в ванне Гитлера в Мюнхене, сделанный в день его самоубийства, о чем она не знала на тот момент.

"Фотограф" подчеркивает важность работы Ли Миллер не только как художественного выражения, но и как исторической обязанности сохранять правду. Однако его портрет главного героя неполон, не полностью передавая сложный характер Миллер. Вместо этого история линейная и клиническая, пренебрегая глубиной и динамизмом уникальной личности Миллер.

Выдающаяся игра Кэтрин Уинслет

Кэтрин Уинслет выдает выдающуюся игру, оживая в роли Ханны Миллер. Реbelliousная натура Миллер - как известной модели 1920-х годов, процветающей в среде мимолетных романов и освобожденной сексуальности - лишь упоминается. Этот аспект был определяющим в том, что делало Миллер исключительной. Ее отношения с искусством, свободой и самоопределением в мужском мире заслуживали дальнейшего изучения, но эти элементы не полностью представлены в фильме с его чересчур прямолинейным нарративом.

Только в третьей части фильма Уинслет действительно блистает. Когда война подходит к концу в апреле 1945 года, и Миллер является свидетелем ужасов нацистов при освобождении Дахау и Бухенвальда, Уинслет выдает исключительную игру, мастерски изображая эмоциональную борьбу своего персонажа между эмоциональным бременем опыта и необходимостью сохранить их для будущих поколений. Однако жаль, что фильм так долго добирается до этой эмоциональной глубины.

Игра Уинслета в роли Миллер символизирует ответственность не только историков и художников, но и каждого человека. Если мы выберем забыть, если мы позволим истории угаснуть, мы дадим возможность тем, кто хочет twisting и отрицать правду. Возрождение ультраправых популистских движений и ревизионистских исторических интерпретаций во многих странах подчеркивают важность "Фотографа" как более чем просто биографического фильма. Он служит протестом против забывания в мире, который все больше склоняется вправо, где национализм и нетерпимость набирают силу. Фильм предлагает тихое, но мощное напоминание о том, что вспоминать ужасы Третьего рейха - это не только историческая обязанность, но и моральный императив.

Несмотря на то, что фильм не полностью исследует сложный характер Ли Миллер и ее влияние на мир искусства, фильм "Фотограф" служит платформой для того, чтобы вывести имя Миллер на передний план, подобно фильму, показанному на престижном кинофестивале, который мог бы еще больше усилить ее признание.

По мере того, как фильм погружается в ужасающие опыты Миллер во время Второй мировой войны, ее фотографии из концентрационных лагерей, таких как Дахау и Бухенвальд, становятся еще более острыми напоминаниями о ужасах Холокоста, призывающими зрителей никогда не забывать.

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