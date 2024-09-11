- Хэлл Берри ежегодно выражает разочарование в отношении "Оскара".

Холли Берри, знаменитая американская актриса, ежегодно с разочарованием смотрит на церемонию вручения "Оскаров", призналась она. "Меня действительно огорчает тот факт, что с тех пор, как я получила награду, ни одна чернокожая женщина-артистка не получила "Оскар" за лучшую женскую роль", - поделилась 58-летняя Берри с журналом Marie Claire. "Эта ситуация огорчает меня из года в год. И не потому, что нет достойных претенденток".

Берри вошла в историю в 2002 году, став первой чернокожей женщиной, получившей "Оскар" за лучшую женскую роль за свою роль в драме "Монстр". В ту ночь она эмоционально заявила: "Сегодня дверь открыта". К сожалению, с тех пор никакая другая чернокожая женщина не получила эту награду.

Одновременно с этим Берри подчеркнула, что награды не являются мерилом успеха: "Я бы предпочла успешную, стабильную и растущую карьеру черной женщины, а не полку с трофеями каждый день". Ее новый триллер "Никогда не отпускай" выйдет в свет 26 сентября.

Отсутствие чернокожей женщины, получившей "Оскар" за лучшую женскую роль после Холли Берри в 2002 году, остается актуальной проблемой среди сообщества любителей кино и сторонников разнообразия. Несмотря на то, что Берри считает, что награды не являются единственным показателем успеха, ее победа с "Монстр" значительно открыла двери для других чернокожих женщин в индустрии.

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