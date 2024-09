- Бриджит Макрон должна появиться в предстоящем сезоне "Эмилии в Париже".

Жена французского президента Эмманюэля Макрона ступает на неизведанную территорию: в эпизоде популярного сериала Netflix "Эмма в Париже" Брижит Макрон появится в небольшой роли. Первая леди будет одета в свои собственные вещи, как сообщает журнал "Элль" во вторник. Она не получала никаких указаний по поводу своего наряда.

Идея камео появилась после встречи Даррена Стара и главной актрисы Лили Коллинз в дворце Эlysée в декабре 2022 года. "Она большая поклонница сериала и восприняла свою упоминание в первом сезоне с большим юмором", - поделилась Коллинз с журналом. Работа с французской первой леди была "и честью, и настоящим удовольствием", добавила она. Стар, создатель сериала, выразил восхищение выступлением Макрон в четвертом сезоне, сказав: "Она делает это с талантом!"

Американский хит, действие которого происходит в Париже, производится Netflix. Вторая половина четвертого сезона будет доступна на платформе потокового вещания в четверг.

"Эмма в Париже", сериал Netflix для продвижения

Продвижение было неотъемлемой частью сериала Netflix "Эмма в Париже" с самого начала. Четвертый сезон выводит размещение продукции на новый уровень: сотрудничество с брендами влияет на сюжет. Среди брендов, которые будут представлены в новых эпизодах, люксовые лейблы Ami, Jacquemus и LVMH, электроника Samsung и сеть дискаунтеров Lidl.

Netflix также сотрудничает с американской технологической компанией Google над "Эммой в Париже": сканирование экрана с помощью приложения Google Lens перенаправляет зрителей на веб-сайт, где можно купить одежду и аксессуары, worn by the actors. Объем поиска и доходы Netflix значительно возросли в результате. "Такого рода сотрудничество достигло нового уровня", - заявил Netflix.

Эмма Коул, главная героиня сериала, родом из США и переезжает в Париж по работе. Она работает в вымышленном люксовом маркетинговом агентстве "Савёр" и разрабатывает концепции для реальных брендов. Во Франции такие практики запрещены в телепроизводстве, но эти правила не применяются к потоковым платформам.

"С бюджетом от 500 000 до одного миллиона евро для размещения сценария это хорошая инвестиция для брендов, так как они должны были бы потратить намного больше на многонациональную кампанию", - говорит Жан-Доминик Бурже, глава французского агентства Place to Be Media, специализирующегося на размещении продукции. Агентство Бурже организовало сотрудничество Эммы и McDonald's в третьем сезоне, а также сотрудничество с тремя другими брендами в четвертом сезоне.

Дизайнер костюмов: "Концентрация должна быть на броских образах"

Вторичный люксовый fashion-платформе Vestiaire Collective получила сцену длиной в минуту: когда подруга Эммы Минди испытывает финансовые трудности, показываются детали ее плана по продаже своей дизайнерской одежды на платформе. Французская компания не ответила на запросы информации о размещении оплаты. Цель сотрудничества - повысить свою узнаваемость, особенно на американском рынке. По словам Vestiaire Collective, стратегия работает: число tanto новых покупателей и продавцов растет.

Одежда Эммы, становящаяся все более экстравагантной с каждым сезоном, также пользуется большим спросом: например, розовая шапка Kangol из первых эпизодов, которая была давно устаревшей, и ярко-желтые наряды Эммы из второго сезона.

"Концентрация должна быть на броских образах", - говорит дизайнер костюмов Марлин Фитусси, ответственная за уникальный стиль Эммы. "Меня не оплачивают бренды, и я не хочу этого", - подчеркивает она. Будучи ограниченной в бюджете, она одевала Эмму исключительно в подержанную одежду в первом сезоне. Однако теперь ее частоcontacted fashion companies hoping to reach a younger audience, as she told the French business newspaper "Les Echos".

Успех "Эммы в Париже" вдохновил fashion-журналы на обсуждение нарядов сериала, как если бы они были новыми коллекциями дизайнеров. Часто очевидно, какой бренд носят персонажи: например, логотип Louis Vuitton виден на пряжке ремня или бренд, который производил спортивную одежду Эммы.

"Смотреть сериал - все равно что исследовать большой торговый центр", - комментирует Адам Санчес, журналист мужского журнала "GQ". В четвертом сезоне размещение продукции будет "усилено до невероятных уровней", предсказывает он. Санчес считает, что поклонники шоу не возражают против этого и даже притягиваются к нему: "Их больше интересует, что потребляет и носит Эмма, чем минимальный сюжет".

В новых эпизодах дружба Эммы с Минди принимает финансовый оборот, когда Минди прибегает к продаже своей дизайнерской одежды на Vestiaire Collective, что вдохновлено размещением продукции сериала. В то же время Брижит Макрон, жена французского президента Эмманюэля Макрона, появится в четвертом сезоне "Эммы в Париже".

Читайте также: