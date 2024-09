Режиссер фильма "Ворона" защищает свой фильм

ntv.de: Современная интерпретация "Ворона" имеет долгую историю. Идеи для этого фильма появились еще в 2007 году. Как и когда вы оказались вовлечены в этот проект?

Руперт Сандерс: В моем случае все произошло довольно быстро. От первой встречи до съемок прошло всего год. Я не знаю, что происходило до этого. Но когда я начал работать над ним, меня очень мотивировали и вдохновляли. Мы все страстно работали над ним. Это кинопроизводство в сотрудничестве между Германией, Чехией и Великобританией, поэтому в команде были люди из этих стран. Это не большой голливудский проект с большим финансированием, а скорее жесткий, сырой независимый фильм. Благодаря этому мы сохранили творческий контроль.

Фильм основан на графическом романе. Ваш предыдущий фильм "Дух в раковине" был адаптацией манги. Вы испытываете особую привязанность к такому исходному материалу?

Думаю, да. В детстве я не был большим любителем чтения, но мне нравилось смотреть визуальные вещи. В этом плане это было естественным продолжением. Кроме того, я предпочитаю кино, в котором визуальные образы рассказывают историю, а не длинные диалоги. Мне нравится рассказывать истории таким образом, чтобы зрители могли подсознательно соединиться с ними через визуальные образы и метафоры. "Ворон" предоставил прекрасную возможность исследовать темы, такие как жизнь, смерть, горе и любовь.

"Ворон" был значительным вызовом для возвращения на экран. Фильм 1994 года с Брэндоном Ли по-прежнему имеет преданную фанбазу. Это вызвало у вас чувство уважения?

Я считаю, что важно учитывать прошлое, но сосредоточиться на будущем. Не думаю, что Дени Вильнёв ломал голову над предыдущим культовым фильмом Дэвида Линча, когда делал "Дюну". Вы признаете его существование и движетесь вперед со своим видением. Я не собирался переделывать 30-летний фильм; я хотел создать нечто для будущего. Нужно уважать предыдущий фильм, но не позволять ему ограничивать твою фантазию или творческий диапазон.

Тем не менее, был значительный онлайн-дискурс. Фанаты фильма 1994 года критиковали вашу работу, даже не видя ее. Алекс Пройас, режиссер фильма с Брэндоном Ли, также заявил, что наследие не должно подвергаться риску. Как вы ответите на это?

У меня нет ответа на это. У каждого есть право на свое мнение, не так ли? Если бы я тратил время на чтение негативных комментариев о фильме, предназначенном для более молодой аудитории, от старых троллей, у меня не было бы времени на творчество. Мало кто из режиссеров тратит время на публичную критику других фильмов. Я не слышал, чтобы Тарантино, Скорсезе или Ридли Скотт критиковали "Ворона". Мы все создатели, делающие искусство, и движемся вперед. Самое главное - энтузиазм молодой аудитории. Это они ходят в кинотеатры. Все, что ты можешь сделать, это создать то, во что ты веришь, и игнорировать критику других.

Фактически, ваш фильм мало похож на фильм 1994 года. Не уверен, можно ли даже называть его ремейком или ребутом. Как бы вы описали свою работу?

Как современную интерпретацию мифологии "Ворона". Я считаю, что фильм такого масштаба, который может стать блокбастером, требует подходящего бренда. Без названия "Ворон" и некоторых аспектов его мифологии мы бы не сделали этот фильм. Для меня это serves as a vehicle to tell a compelling story that deals with themes I find meaningful and relatable: love, loss, grief.

Был ли создатель графического романа Джеймс О'Барр вовлечен в создание вашего фильма?

Нет, не в значительной степени.

Ваш фильм делает акцент на романтических отношениях между Эриком Дрейвеном, псевдонимом "Ворон", и Шелли Вебстер, исполнителями ролей Билл Скарсгард и ФКА Твигс. Какова была химия между ними?

Сильная. Оба по природе своей магнетичны. В фильме я чувствовал, что важно показать эту любовную историю, потому что чтобы полностью сопровождать Эрика в его путешествии, нужно также испытать его потерю. Это не о мести. Это о становлении спасителем и жертвовать собой ради другого. Я считаю, что в нашем селфи-ориентированном мире, где все крутится вокруг самооценки, мы стали довольно эгоистичными. Идея жертвовать собой ради другого человека глубоко романтична.

Что ваш фильм разделяет с фильмом 1994 года? Например, сильная звуковая дорожка, с песнями от Joy Division, Gary Numan или Foals, очень заметна. Как выбирались песни?

Некоторые из них - мои личные любимые. Но было важно включить и старые, и современные песни. Я создал плейлист в начале производства фильма, когда еще исследовал его. Звук уже был ясен мне тогда - от аcid house в клубной сцене до Enya в более поздних сценах до классической музыки в оперной сцене. Должно быть разнообразное и уникальное сочетание музыки, отражающее уникальность фильма.

Дверь в вашем фильме открыта для сиквела. Вы можете себе представить, что будете режиссировать еще один "Ворон"?

Уф, я только что выпустил это творение. Думаю, мне нужен перерыв, время побыть одному, отдохнуть и подумать об этом. Конечно, немного отдыха не повредит. Кроме того, нам просто нужно посмотреть, как отреагируют зрители, и если будет общественный запрос на это. Мы коснулись наследия фильмов - я надеюсь, что это производство создаст свою легенду в индустрии.

