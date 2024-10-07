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СпортНовостиФормула 1

"Впоследствии, путешествие Шумахера в Формуле 1 подошло к концу"...

 and  Katherine Bradley
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"Впоследствии, путешествие Шумахера в Формуле 1 подошло к концу"...

Возможности Мика Шумахера на постоянное место в Формуле 1 в следующем сезоне кажутся призрачными. Недавно казалось, что последний шанс Шумахера на такое место ускользнул. Команда Sauber, которая к 2025 году будет контролироваться немецким автопроизводителем и станет официальной командой Audi после переходного года в 2026-м, похоже, продлевает контракт с Валттери Боттасом.

Эта новость разочаровывает Шумахера, который жаждет новой возможности с тех пор, как покинул Haas в начале 2023 года. Неясно, получит ли Шумахер позицию у немецкого автопроизводителя в Ингольштадте, что озадачило советника Red Bull Хельмута Марко, как он заявил в интервью RTL/ntv и sport.de. "Я думаю, что автомобиль Audi в следующем году не будет выигрывать. Это значит: никакого давления на Audi или водителя", - сказал он, имея в виду Шумахера, и продолжил свой аргумент в пользу найма Шумахера. "Это было бы отличным сравнением с Нико Хюлькенбергом".

Привлечение Шумахера было почти безрисковым, сказал Марко. "Если это не сработает с точки зрения производительности, они могут заменить его до 2026 года", - сказал он. "Я не знаю точно, но если позиция действительно отходит к Валттери Боттасу, тогда это еще более загадочно для меня", - подчеркнул он. "Я считаю, что если Шумахер не получит это место, тогда его путь в Формуле 1, по сути, окончен", - сказал 81-летний Марко.

Совет Марко для Шумахера

Совет Марко для Шумахера: "Тогда он должен сосредоточиться на гонках на выносливость, в которых он был довольно успешен, и заниматься этим". Марко был ясен: "Если он останется в автоспорте, тогда он должен найти что-то, что ему нравится, но где у него также есть шансы на победу". Сам Шумахер еще не комментировал свои планы на 2025 год.

Между тем, Red Bull приняла в свою юниорскую программу двух молодых немецких гоночных талантов, Тима Траминца и Оливера Гёте, обоим 19 лет. Могут ли фанаты ожидать большего числа немецких гонщиков в Формуле 1 в ближайшем будущем, помимо Хюлькенберга и, возможно, Шумахера? "С Траминцем, которого мы приняли в прошлом году, были положительные результаты", - оглядываясь на год Траминца в Формуле 3, сказал Марко. Здесь немец финишировал девятым из 34 гонщиков и даже одержал свою первую победу в конце августа в Монце, завершив юниорский чемпионат.

"Он останется еще на год в Формуле 3, потому что он просто не готов для Формулы 2", - объяснил план Red Bull юниора Марко и добавил: "Но это должно быть его четкой целью". Если Траминц покажет результат в 2025 году в Формуле 3, "тогда он перейдет в Формулу 2", - пообещал Марко. О перспективах Траминца в Формуле 1 Марко предсказал: "На основе его текущей траектории, производительности и отношения я верю, что у нас есть серьезный претендент в лице Траминца".

Оливер Гёте, якобы потомок Иоганна Вольфганга фон Гёте, "в другой ситуации", подчеркнул Марко. "Он не такой педантичный, как типичный немец. Он, как мы говорим, яркая личность", - поделился советник Red Bull о немецко-датском гонщике, который финишировал на две позиции впереди Траминца на седьмом месте в сезоне Формулы 3 и сейчас выступает в Формуле 2 за MP Motorsport до конца года из-за подписания Франко Колантино в Williams. "Он хорошо обгоняет, его слабость - квалификация", - оценил Марко. Переговоры между менеджментом Гёте и различными командами Формулы 2 продолжаются, и, похоже, Гёте начнет в Формуле 2 в следующем году, сообщил советник.

Несмотря на стремление Мика Шумахера к постоянному месту в Формуле 1 в следующем сезоне с предстоящей командой Audi, его шансы кажутся все более призрачными, так как Валттери Боттас, похоже, продолжит сотрудничество с командой Sauber в процессе трансформации. Стоит отметить, что Мик Шумахер продемонстрировал свой талант в гонках на выносливость, что может стать для него потенциальным направлением, если его путь в Формуле 1 не продолжится.

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