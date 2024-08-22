- Впервые с декабря 2021 года Звайер принимает участие в играх Дортмунда.

После отсутствия более двух с половиной лет арбитр ФИФА Феликс Цвайер вновь будет судить матч Бундеслиги «Боруссии Дортмунд». Немецкий футбольный союз (ДФБ) назначил 43-летнего Цвайера на матч против «ЭйнгеFrankfurt» в эту субботу (6:30 вечера/Sky). Последний раз Цвайер судил «БВБ» 4 декабря 2021 года, когда они играли против «Баварии». Некоторые спорные решения Цвайера вызвали много шума и привели к жарким дискуссиям после поражения «БВБ» со счетом 2:3.

После этого поражения Цвайер взял длительный перерыв в судействе из-за чрезмерных преследований, с которыми он столкнулся. Он упомянул о «трудных событиях и моментах» в своей семье и даже намекнул на угрозу смерти. THEN ДФБ объявил, что Цвайера временно не будут назначать на матчи «БВБ». Однако ситуация изменилась.

Молодая звезда «Дортмунда» и английский национальный игрок Джуд Белингхэм резко осудил немецкого арбитра Цвайера после матча, критикуя его ошибки и косвенно намекая на коррупцию. Это было отсылкой к скандалу с участием Роберта Хойзера. Белингхэма, тогда игравшего за «Дортмунд», оштрафовали на 40 000 евро спортивным судом ДФБ за его замечания.

Цвайер вернулся в Сигнал Идуна Парк во время домашнего чемпионата Европы, судил полуфинал между Нидерландами и Англией. Он подвергся жесткой критике после матча не только от проигравшей голландской стороны, но и от английских аналитиков.

Я не буду приукрашивать, критика в адрес Цвайера после матча против «Боруссии Дортмунд» была суровой и заслуженной. Несмотря на резкие слова и штраф в размере 40 000 евро, кажется, что ФИФА и ДФБ решили дать ему еще один шанс судить в Бундеслиге.

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