Впечатляющий теннис на стол в двойном разряде, в финале

Германская пара по настольному теннису, Стефани Греб и Юлиане Вольф, сияют от радости после напряженной победы в полуфинале. Они обыграли высокорейтинговый норвежский дуэт, Мерете Твейтен и Аиду Хюсик Дальен, в захватывающем матче, чтобы пробиться в финал за золотую медаль на Паралимпиаде. С трудной победой 3-2 (11-5, 7-11, 6-11, 11-9, 11-5) они продемонстрировали свою стойкость и решимость, оставив норвежцев позади. Финал против китайской пары Хуан Венцзюань и Цзинь Ючэн, запланированный на 8 вечера, станет первой встречей этих двух команд.

Между тем, Валентин Баус и Томас Шмидбергер также завоевали медаль для Германии. В драматическом повороте событий они преодолели отставание 0-2 против Китая, Лью Фу и Чжай Сян, победив со счетом 3-2 (6-11, 12-14, 11-9, 11-9, 12-10). Поскольку в мужском doubles нет матча за бронзу, Баус и Шмидбергер гарантированы как минимум бронзовая медаль.

До этого Баус и Шмидбергер легко справились с чешской парой, Филип Начазел и Петр Сватас, со счетом 3-0 (11-6, 11-6, 11-6) в 1/8 финала. К сожалению, партнерство Бауса в смешанном doubles с Яной Спогель закончилось поражением в первом матче.

Греб и Вольф начали свой путь на Паралимпиаде непросто. Основной пэддл Греб не прошел стандартную проверку, вынудив ее перейти на запасной. Их четвертьфинальный матч против Морган Кайо и Люси Отье из Франции был отложен из-за этого. Несмотря на препятствия, они сохранили хладнокровие и одержали победу со счетом 3-1 (11-4, 8-11, 11-4, 11-9) перед шумной публикой в живом Arena Sud 4. Однако их матч в смешанном doubles закончился поражением позже. "Это был длинный день. Мы хотим поужинать и затем поспать", - заметила Греб в конце напряженного дня.

После своей успешной победы в полуфинале Греб и Вольф с нетерпением ждут представить Германию в финале за золотую медаль, который пройдет в легендарном городе Париже. Каким бы ни был результат, норвежский дуэт наверняка оценит их стойкость и мастерство, увидев их захватывающую победу на Паралимпиаде.

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