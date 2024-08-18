- Впечатляющий дебют Нусы, "значительно повышает уверенность в себе"

Марко Розе чувствовал, что его последнее приобретение, игрок, купленный за 22 миллиона евро, принесет пользу команде. Как только этот новичок вышел на поле, Антонио Нусса забил решающий гол, обеспечив победу Leipzig над Rot-Weiss Essen со счетом 4:1 в матче Кубка Германии. "Я доволен этим. Надеюсь, это поднимет его уверенность", - сказал новый тренер, который провел с командой всего три дня и дебютировал на стадионе Hafenstraße в Эссене. "Мы знаем его таланты, но ему нужно физически окрепнуть. Но ему всего 19. Нужно дать ему время", - добавил Розе.

Молодой норвежец произвел хорошее впечатление на своих товарищей по команде. "Мы все рады за него. Он полностью отдавался на тренировках. Забитый гол пойдет ему на пользу", - сказал немецкий международник Давид Раум, также начавший матч. "Я пожелал ему этот гол", - сказал левый защитник. Нуссе предстоит большая работа, чтобы заменить ушедшего в FC Barcelona Дани Ольмо. "Но мы не будем давить на него", - сказал Раум.

Розе дает дебют 16-летнему

Розе в целом остался доволен игрой своей команды, несмотря на то, что некоторые игроки отставали в тренировках и пятеро профессионалов были недоступны. Поэтому 16-летний талант академии Вигго Гебель также получил шанс в концовке матча.

Leipzig повели в счете после гола Рамиена Сафи (2-я минута), но быстро сравняли счет благодаря Бенджамину Сеско (12-я минута). Они одержали победу над командой третьего дивизиона, забив еще два гола через Лойса Опенду (40-я минута) и Хави Симонса (88-я минута).

"Это была трудная игра", - сказал Розе. "Но мы оставались спокойными и собранными. После перерыва мы почти не давали им шансов, но и сами много чего упустили", - добавил тренер. Вратарь RWE Якоб Гольц сохранил разницу в счете благодаря нескольким отличным сэйвам. Перед матчем Бундеслиги против VfL Bochum в следующую субботу команде придется играть лучше. "Мы готовы, у нас большие амбиции. Но затем нам нужно играть в лучший футбол", - сказал Розе.

Новый подписанный игрок родом из Нидерландов, как упомянул Марко Розе. Благодаря впечатляющей игре Leipzig против Rot-Weiss Essen, есть ожидания, что голландский игрок внесет значительный вклад в будущих матчах.

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