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КультураНовостиКинофестивали в Венеции

Впечатляющее зрелище на сцене Лидо

 and  Alex Stellmacher
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- Впечатляющее зрелище на сцене Лидо

В среnesday вечером в Венеции 81-й Международный кинофестиваль принимает грандиозную премьеру "Джокер: Фоли а Двух", ожидаемого сиквела блокбастера 2019 года "Джокер". На пресс-конференции и фотосессии на Лидо днем поп-звезда и актриса Леди Гага (38) похитила все внимание.

Стильный вход Леди Гаги в Венецию

Родившаяся как Стефани Джерманотта, Леди Гага произвела впечатление в изысканном, длинном черном бархатном платье с объемными рукавами и модной черной береткой. Она присоединилась к актерскому составу, в том числе к Джoaкину Фениксу (49), лауреату премии "Оскар", сыгравшему Джокера, и режиссеру Тодду Филлипсу (53). Феникс выбрал casual-стиль с черными джинсами, белой футболкой и кроссовками, в то время как Филлипс появился в строгом костюме и открытой белой рубашке.

"Джокер" добился своего глобального успеха на Венецианском кинофестивале 2019 года, где был удостоен Золотого льва, высшей награды фестиваля. Впоследствии он получил два "Оскара". До недавнего времени "Джокер" занимал титул самого кассового фильма с ограничением "18+" в мире. Однако этот титул был впоследствии захвачен фильмом Marvel "Дэдпул & Вулверин" летом 2024 года.

Ожидания от "Джокер 2"

В сиквеле "Джокер: Фоли а Двух" Артур Флек (в исполнении Феникса) оказывается в знаменитой больнице Аркхем, тюрьме для преступно сумасшедших в Готэм-Сити. Там он встречает своего сокамерника Харли Квинзел (в исполнении Гаги), борющегося со своими многочисленными личностями и открывающего в себе любовь к музыке, как описано в синопсисе фильма. "Джокер 2" выйдет в немецких кинотеатрах 3 октября.

На 81-м Международном кинофестивале в Венеции появление Леди Гаги на пресс-конференции "Джокер: Фоли а Двух" привлекло столько же внимания, сколько и сам ожидаемый сиквел. Кинофестивали в Венеции славятся своими новаторскими фильмами, и "Джокер" не является исключением, завоевав Золотой лев в 2019 году.

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