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СпортНовостиТриатлон

Впечатляющее и вдумчивое торжество открытия Паралимпийских игр

Начало без великолепия Олимпийских игр, но с тем же уровнем Léo: Игры в Париже зажигаются грандиозным приёмом с участием более 50 000 человек на самом большом piazza в сердце французской столицы.

 and  Lauren Adams
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- Впечатляющее и вдумчивое торжество открытия Паралимпийских игр

В 22:37 президент Франции Эмманюэль Макрон официально открыл Игры. Перед этим Иан Крозер, глава Международного паралимпийского комитета, повторил девиз Французской Республики. "Свобода, Равенство, Братство", - призвал Крозер к большей сострадательности, эмпатии и свободе, в частности, для людей с ограниченными возможностями, под аплодисменты зрителей.

Полтысячи исполнителей и артистов создали настроение на исторической площади Согласия в уютный летний вечер, сочетающий зажигательные и проникновенные номера. Мероприятие назвали "событием, которое останется в памяти". Несмотря на отсутствие международных звезд, таких как Леди Гага или Селин Дион, организаторы оправдали это обещание для дебютных Паралимпийских летних игр в Париже.

Германия как четвертая группа на площади Согласия

Германская делегация достигла площади Согласия как четвертая. После примерно 300 метров по Елисейским полям спортсмены, возглавляемые знаменосцами Мюллером и Шульцем, а также протезным звездным прыгуном в длину Маркусом Ремом, маршировали на крупнейшую площадь Парижа. Около 100 немецких спортсменов, а также тренеры, вспомогательный персонал и официальные лица прошли мимо переполненных трибун всего за несколько минут до 20:30, под пристальным взглядом федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

В течение следующих одиннадцати дней примерно 4400 спортсменов будут бороться за 549 золотых, серебряных и бронзовых медалей в 22 видах спорта. Соревнования на знаковых местах, таких как Эйфелева башня, сады Версаля, Гранд-Пале и Инвалиды, должны принести такие же эмоциональные и восхитительные образы, как и на Олимпийских играх.

Германия стремится занять место в топ-10 в общем зачете медалей

Немецкая команда, состоящая из около 143 спортсменов и пяти гидов, стремится прервать нисходящую тенденцию предыдущих игр. На прошлых играх в Токио три года назад немецкая команда завоевала только 43 медали, заняв двенадцатое место в общем зачете. Президент Германского паралимпийского комитета Фридельм Юлиус Бюхер надеется вернуться в топ-10 в Париже.

Немецкие спортсмены продемонстрировали свою силу в триатлоне, где Маркус Рем показал мощное выступление. Несмотря на жесткую конкуренцию, Германия стремится занять место в топ-10 в общем зачете медалей.

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