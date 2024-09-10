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Впечатляющая неудача для "Футбола в понедельник": DirectTV подала жалобу на Disney, что может оставить некоторых зрителей NFL в неведении.

В субботу сторона DirecTV пожаловалась в Федеральную комиссию по связи, заявляя, что Disney не вела честные переговоры, так как две организации еще не подписали соглашение о распространении.

 and  James Williams
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Впечатляющая неудача для "Футбола в понедельник": DirectTV подала жалобу на Disney, что может оставить некоторых зрителей NFL в неведении.

Disney нарушил обязательства перед FCC, потребовав от любой лицензионной сделки отказаться от любых правовых споров, касающихся прошлых, настоящих или будущих антиконкурентных практик Disney, таких как навязывание пакетов и минимальных требований к рыночной доле, как заявил представитель DIRECTV в воскресенье CNN.

В упомянутом 10-страничном иске DIRECTV утверждает, что переговоры зашли в тупик из-за настойчивости Disney навязывать требования к пакету и минимальной рыночной доле, которые ранее были признаны незаконными и антиконкурентными федеральным окружным судьей в Нью-Йорке в контексте совместного предприятия "Веню".

16 августа федеральный судья временно приостановил запуск Venu Sports, совместного спортивного потокового сервиса Disney, Fox Corporation и Warner Bros. Discovery, после подачи иска Fubo, спортивным потоковым сервисом. Warner Bros. Discovery является материнской компанией CNN.

Более 11 миллионов подписчиков были затронуты удалением Disney своих станций ABC, ESPN и других кабельных сетей из линейки DIRECTV на прошлой неделе. Это произошло перед важными событиями, такими как дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом на ABC, финальные раунды US Open по теннису и начало сезона NFL. ESPN обладает правами на "Понедельник ночи футбол", которые будут недоступны для подписчиков DIRECTV, если не будет достигнуто соглашение.

Представитель Disney сообщил CNN в воскресенье: "Мы продолжаем переговоры с DIRECTV, чтобы как можно скорее восстановить доступ к нашим программам. Мы призываем DIRECTV прекратить отвлекающие тактики и сосредоточиться на приоритете своих клиентов, завершив сделку, которая позволит их подписчикам смотреть наше захватывающее предстоящее расписание спортивных, новостных и развлекательных программ, начиная с возвращения "Понедельник ночи футбол".

Подписчики DIRECTV были лишены местных станций ABC, принадлежащих и управляемых Disney, в шести крупных медиа-рынках — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Филадельфия, Хьюстон и Сан-Франциско — а также в более мелких рынках Фресно, Калифорния, и Роли, Северная Каролина.

Первая игра "Понедельник ночи футбол" будет включать Нью-Йорк Джетс и Сан-Франциско 49ers. В 2023 году первая игра "Понедельник ночи футбол", в которой встретились Буффало Биллс и Джетс, привлекла 22,64 миллиона зрителей, что является самым высоким показателем с начала эпохи ESPN в 2006 году.

Черный экран охватывает коллекцию каналов ESPN, Disney Channel, Disney Jr., FX и National Geographic.

В отчете также участвовал Лиам Рили из CNN.

В ходе продолжающихся переговоров между Disney и DIRECTV Disney настоятельно призывает DIRECTV завершить сделку, чтобы подписчики могли возобновить просмотр обширной линейки спортивных, новостных и развлекательных программ Disney, таких как "Понедельник ночи футбол". Бизнес-спор между двумя сторонами привел к тому, что контент Disney стал недоступен на DIRECTV в нескольких крупных рынках, что затронуло миллионы подписчиков.

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